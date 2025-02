Novo destino de luxo na Bahia terá 3 resorts 5 estrelas e não é em Trancoso

Um novo destino de luxo surge na Bahia. A 150 quilômetros de Salvador, em Baixio, serão inaugurados cinco resorts, sendo três com cinco estrelas. Por trás dos investimentos está o Grupo Prima, que pretende transformar a região em um dos maiores destinos turísticos de alto padrão do país.

"Nosso compromisso com Baixio é criar um destino que combine qualidade de vida para os moradores e experiência de classe mundial para os turistas. Sabemos que o desenvolvimento dessa região é um processo de longo prazo, mas acreditamos no potencial do local para se tornar uma referência global", diz Rubén Escartín, CEO do Grupo Prima.

O projeto do Grupo Prima para Baixio inclui a criação de dois destinos turísticos que terão 14 quilômetros de faixa de praia e ocupará 6.300 hectares: Mamucabo e Destino Baixio. Os investimentos incluem a construção de resorts de luxo, entre eles, um hotel Anantara, o primeiro na América do Sul.

O trio de hotéis de luxo é inspirado no projeto de Mayakoba, na Riviera Maya, onde Escartín conheceu em uma viagem ao México.

“Quando você se hospeda no Mayakoba, não importa em qual hotel está, o destino é o Mayakoba. E é isso o que nós pretendemos fazer em Mamucabo, um destino com três possibilidades de hospedagem com o mesmo padrão de serviços. Você pode se hospedar em um hotel e utilizar os restaurantes e os spas dos outros. Trata-se de um micro destino em que o hóspede pode passar 10 dias e não repetir as experiências. Esse conceito ainda não existe no Brasil”.

Com investimentos de R$ 5,6 bilhões em 10 anos, Mamucabo terá mais de 520 quartos. Por enquanto, somente o Anantara foi anunciado oficialmente. O hotel pertencente ao grupo tailandês Minor terá 500.000 metros quadrados e 116 quartos, além de três restaurantes, duas piscinas externas, um beach club e uma área de esportes aquáticos.

Em Mamucabo também haverá beach club, glamping e heliponto.

Em uma área próxima a Mamucabo já existe o Destino Baixio com o Hotel Boutique & SPA Ponta de Inhambupe By Slaviero com diárias a partir de R$ 1.250, a Pousada de charme Aldeola, by Slaviero Hotéis e o Condomínio Ponta de Inhambupe. Estão nos planos a construção de dois resorts internacionais all-inclusive.

Rubén Escartín: CEO do Grupo Prima, que irá construir cinco resorts em Baixio, Bahia (Fábio H. Mendes/Divulgação)

O novo destino de férias na Bahia

Em 2021, o Grupo Prima inaugurou o Ponta de Inhambupe, empreendimento que une projetos residenciais, clube e hotel. Para ter estrutura para os projetos, o grupo investiu em instalações não apenas para o empreendimento, mas para a cidade, como uma estação de tratamento de água e esgoto e instalações de energia renovável a partir de energia solar e biogás.

Consta nos projetos a construção de um aeroporto que facilitará o acesso à região de visitantes internacionais.

"Fazemos questão de trazer para Baixio não somente resorts de alta qualidade, mas também criar um ecossistema completo, com infraestrutura moderna e sustentável, que ajude a impulsionar a economia local e a qualidade de vida da população", diz Escartín.

O projeto envolve mais do que a construção de resorts e hotéis. Um dos focos do Grupo Prima é implementar soluções sustentáveis para garantir que o destino cresça de forma responsável. A geração de 10.500 empregos nos próximos dez anos é outra promessa do projeto, que também se compromete a investir na urbanização de Baixio, criando espaços públicos e melhorando a infraestrutura local.

A transformação de Salvador e Baixio

O Grupo Prima é uma das maiores incorporadoras de alto padrão em Salvador, responsável por 68% das vendas do segmento AAA no mercado imobiliário da cidade. O interesse pela Bahia começou com a aquisição de terrenos e imóveis de grande valor arquitetônico, como o Edifício A Tarde, que marcou o início da estratégia de expansão da companhia no Brasil. Em 2018, o prédio passou a abrigar o hotel Fasano.

A meta do Grupo Prima para Baixio é clara: aumentar a região com até 35 mil habitantes em 25 anos. Hoje, a vila pertencente ao município Esplanada tem pouco mais de 1,5 mil moradores. Para capacitar funcionários para os empreendimentos, o grupo fundou o Instituto VOAR, para apoiar a formação profissional da população local, além de desenvolver projetos de educação.

"Queremos que Baixio seja um exemplo de como o turismo pode contribuir para o desenvolvimento regional, gerando emprego, melhorando a qualidade de vida dos moradores e criando um destino sustentável para o futuro", diz Escartín.

A construção de Baixio como um destino de luxo é um projeto de longo prazo, com um ciclo de desenvolvimento que começou há 20 anos. "Nosso trabalho em Baixio é apenas o começo de uma jornada. Estamos construindo algo que, no futuro, será referência para o Brasil e para o mundo", diz.