Rancho Neverland, de Michael Jackson, é vendido por US$ 22 milhões

O antigo rancho Neverland de Michael Jackson, na Califórnia, Estados Unidos, foi vendido ao empresário bilionário Ron Burkle, informou o porta-voz do comprador nesta quinta-feira, 24. A propriedade havia sido abandonada pelo astro pop em 2005 após ser invadida pela polícia sob denúncias de abuso sexual infantil.

Segundo o Wall Street Journal, o local com área de cerca de 1,1 mil hectares foi vendido por 22 milhões de dólares, preço muito abaixo do que era negociado em 2015, de 100 milhões de dólares. No ano seguinte, o valor tinha caído para 67 milhões.

Logo que o rancho foi colocado à venda, em 2014, ele estava avaliado em 30 milhões de dólares, conforme noticiado à época.

Para Burkle, a propriedade localizada em Los Olivos, perto de Santa Bárbara, é uma oportunidade de investimento imobiliário, disse o porta-voz por meio de nota. Além de uma residência principal de 1.161 metros quadrados e uma casa com piscina de 342 metros quadrados, o grande rancho possui um prédio separado com um cinema para 50 pessoas e um estúdio de dança. Outras características do local são uma estação de trem no estilo Disney, um corpo de bombeiros e um celeiro.

Burkle é o acionista controlador da Soho House, um clube exclusivo para membros com escritórios em Los Angeles, Miami, Nova York e Toronto (Canadá), e foi sócio de Michael Jackson. Ele também é cofundador da firma de investimentos Yucaipa Companies.

Segundo o porta-voz do bilionário, Burkle estava sobrevoando a região recentemente para explorar uma propriedade vizinha, em Zaca Lake, para implantar uma nova filial da rede de clubes privados. Foi quando viu o rancho e, depois, resolveu fazer uma oferta de compra.

Michael Jackson teria pago 19,5 milhões de dólares pelo rancho na década de 1980. A empresa de investimentos Colony Capital, de Thomas Barrack Jr., comprou a propriedade do cantor, então muito endividado, por 22,5 milhões um ano antes da morte do artista. Burkle havia trabalhado como assessor da estrela pop em assuntos comerciais, inclusive com a resolução de dívidas contraídas pelo luxuoso estilo de vida que ele levava.

A enorme mansão foi convertida por Jackson em um refúgio de conto de fadas que lembra a história do personagem Peter Pan, o menino que nunca cresce. Foi ali também que o astro escreveu alguns dos principais sucessos.

Porém, Neverland também foi um lugar infame ao qual o artista convidada crianças para visitar e dormir, sendo cenário para supostos abusos sexuais dos menores de idade, segundo acusações. Após a morte do cantor, em 2009, o local foi rebatizado de Sycamore Valley Ranch. (Com agências internacionais).