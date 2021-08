Rainha Margrethe II, da Dinamarca, é contratada pela Netflix

Poucos monarcas no mundo costumam trabalhar fora dos serviços oficiais da realeza. Os que tentam, como Meghan e Harry, do Reino Unido, acabam tendo de escolher entre a monarquia e a vida fora dela. Mas esse não é o caso da rainha dinamarquesa Margrethe II, que mesmo estando no trono da Dinamarca desde 1972, continua desenvolvendo trabalhos que não têm a ver com a coroa.

A novidade, agora, é que a rainha Margrethe II foi contratada pela Netflix para fazer parte da produção do romance dinamarquês Ehrengard, inspirado em um livro homônimo da baronesa (claro, dinamarquesa) Karen Blixen.

No filme, previsto para ser lançado em 2023, a rainha Margrethe atuará como cenografista e será a responsável por projetar os sets de filmagens.

O diretor da obra é o dinamarquês Bille August, que ganhou a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 1988 com o longa O conquistador.

Esse não será o primeiro trabalho de Margrethe fora de suas funções oficiais, que incluem comparecer a compromissos reais e ser comandante-chefe das forças de defesa da Dinamarca. No passado, a rainha já ilustrou posters para as edições dinamarquesa dos filmes O Senhor dos Anéis e também já exibiu seus trabalhos como artista em galerias incluindo o Museu de Arte Moderna Arken, em Ishoj, perto de Copenhague.

A monarca também já atuou como designer de produção no filme Wild Swans, de 2009, e no curta-metragem A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, nos anos 2000.

Em nota sobre o novo trabalho com a Netflix, a rainha escreveu. "As histórias de Karen Blixen sempre me fascinaram, com seus contos estéticos, sua imaginação e seus, para mim, mundos de criação de imagens. Tentei interpretar o universo fantástico de Blixen na criação das decupagens e figurinos e estou ansioso para ver a história de Ehrengard ganhar vida neste filme".

Em Ehrengard, um jovem autodenominado especialista em amor, Cazotte, é contratado pela intrigante grã-duquesa para ajudá-la a garantir um herdeiro. Enquanto procura por uma futura princesa adequada, Cazotte ensina ao tímido e introvertido príncipe herdeiro a arte da sedução e de fazer amor. Mas o tiro sai pela culatra, quando um herdeiro é concebido fora do casamento e a família real tem que buscar refúgio no castelo de Rosenbad. Aqui, como rivais dentro da família real se aproximam de seu esquema, o próprio Cazotte se apaixona por Ehrengard, a dama de honra, e gradualmente aprende que, na verdade, ele não é nenhum especialista em amor.