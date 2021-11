Dicas de como escolher os modelos certos de racks para 10 estilos de sala

Os racks podem ser vistos nas decorações de várias salas residenciais. Eles chegaram ao design de interiores transformando o layout de áreas de estar e até quartos. E, junto de painéis para TV, se tornaram um importante ponto focal nesses cenários.

Mas será que estes móveis podem apresentar características diferentes conforme o estilo de decoração proposto? Afinal, qual o rack ideal para a sua casa? Descubra a seguir.

1- Contemporâneo

Para decorações em estilo contemporâneo, indicamos aqueles racks com cores claras e neutras, além de linhas retas e acabamentos sofisticados, como em metais e espelhos. A ideia é que, sobre esse móvel, possam ser colocados objetos em tonalidades de cores mais intensas e até em padronagens sutis, como vasos e caixinhas decorativas.

2- Industrial

O estilo Industrial de decoração remete aos anos sessenta e o momento em que, nos Estados Unidos, alguns imóveis de antigas fábricas eram transformados em moradias.

Os racks que combinam com esse modelo são aqueles que expõem materiais brutos, sem acabamento de pintura e expondo texturas bem marcantes. É o caso, por exemplo, da madeira, do ferro envelhecido e também do concreto.

3- Minimalista

O conceito do minimalismo está muito ligado a um conceito de vida que defende o “menos é mais”. Por isso, racks em decorações minimalistas costumam apresentar praticamente nada de ornamento.

Também tons bastante claros - branco e cinza. E, geralmente, a soma desse móvel ao conjunto só faz reforçar a ideia de uma casa com atmosfera tranquila, leve, clean e sóbria.

4- Retrô

O estilo retrô já um pouco mais descontraído, mas remete ao passado também - mais precisamente às décadas de 1960 a 1970.

E algumas características bem curiosa dos produtos produzidos nesse período estão de volta agora em alguns móveis modernos, incluindo os racks. É o caso dos pés palitos, tampos de bordas arredondadas e portas estampadas em cores como azul-claro, vermelho, amarelo e laranja.

5- Escandinavo

O estilo escandinavo de decoração surgiu na Europa, mais precisamente nos países nórdicos. E os racks que seguem o mesmo vão apresentar traços muito semelhantes aos descritos para a decoração minimalista.

São peças de design simples, mas com muita funcionalidade. Quase sempre em cores como branco, cinza e bege. E com um visual suave e que impacta muito pouco o olhar.

6- Moderno

Pode-se dizer que as decorações modernas estão naquele meio-termo entre os estilos clássico e rebuscado. Os móveis destinados a elas também são muito funcionais, de linhas retas e tonalidades neutras.

Em casos especiais, os decoradores indicam a utilização de racks ou rack com painel em que a dupla apresenta uma solução duo color, ou seja, cinza e bege, por exemplo. E não podemos deixar de ressaltar a marcação geométrica forte.

7- Rústico

O estilo rústico já reflete a vida no campo, com uma atmosfera mais simples. As decorações das casas vão apresentar, então, móveis com muita textura e acabamento um tanto quanto imperfeito - de modo proposital.

Poderíamos mostrar como exemplo racks em madeira e até com partes em palinha. Mas preferimos apresentar uma imagem de sala moderna em que a rusticidade do rack está na textura de aspecto desgastado ou imperfeito de suas partes.

8 - Oriental

Algumas decorações “pendem” para as artes de culturas ainda mais distantes do Brasil. É o caso dos estilos inspirados em países como Índia ou Japão, onde a beleza dos elementos apresenta características únicas.

Para este modelo de decoração, sugerimos os racks com design de equilíbrio de formas e elegância. Talvez seja possível até mesmo adaptar uma peça da nossa própria cultura, talvez em estilo rústico, acompanhada de artigos exóticos.

9 - clássico

Racks em estilo provençal é muito mais difícil de serem encontrados no mercado brasileiro. Podemos considerar, então, o que combinaria com decorações clássicas de atmosfera mais romântica.

Nesse cenário, os racks pintados de branco e pés em linhas arredondadas e até partes em materiais com aparência envelhecida, como mármore. O acompanhamento de arranjos, castiçais de vidro e mais seria essencial na composição da sala.

10 - Colonial

Por fim, vamos considerar as decorações de casas brasileiras inspiradas na arquitetura do período colonial, entre 1500 e 1822. Aliás, estas obras tiveram muita influência também da cultura europeia desse mesmo período.

Então, racks nesta linha devem apresentar característica de releitura destas casas tipo fazenda - tipo de madeira maciça, contribuindo, em seu visual, para compor cenários de aspecto confortável e sofisticado.