Quer ler mais em 2021 e não sabe como começar? Veja recomendações de Obama

Começo de ano é a época em que boa parte das pessoas faz promessas e estabelece metas para os meses seguintes. É comum encontrar quem inclui o item “ler mais” nas metas do ano. O Brasil perdeu, nos últimos quatro anos, mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.

De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos últimos três meses, representam 48% da população, o equivalente a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros.

O brasileiro lê, em média, cinco livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. A leitura é um hábito e precisa ser praticada até tornar-se parte da rotina. Selecionar uma lista de livros é algo que ajuda a estabelecer o hábito de ler continuamente. Quem não sabe por onde começar pode procurar indicações de personalidades importantes e pessoas famosas.

Nesta semana, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama divulgou a lista de livros preferidos lidos por ele em 2020. “Espero que você goste de ler isso tanto quanto eu”, escreveu o democrata. A maioria dos livros ainda não tem tradução para o português. Confira a lista completa:

O Esplêndido e o Vil – Erik Larson

Caste – Isabel Wilkerson

Jack – Marilynne Robinson

Twilight of Democracy – Anne Applebaum

Luster – Raven Leilani

Homeland Elegies – Ayad Akhtar

How much of these hills is gold – C Pam Zhang

Long Bright River – Liz Moore

Memorial Drive: A Daughter’s Memoir – Natasha Trethewey

Deacon King Kong – James McBride

The Undocumented Americans – Karla Cornejo Villavicencio

The Vanishing Half: Brit Bennett

The Glass Hotel: Emily St. John Mandel

Hidden Valley Road – Robert de Kolker

The Ministry for the Future – Kim Stanley Robinson

Sharks in the time of saviors – Kawai Strong Washburn

Missionaries – Phil Klay

Obama também divulgou seus filmes e séries de TV favoritos em 2020. Entre as recomendações está “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Além do filme brasileiro, “Mank”, “Soul”, “Uma Mulher Alta” também estão na lista. “A Voz Suprema do Blues” aparece como primeira indicação. Na categoria de séries, aparecem “O Gambito da Rainha”, sucesso da Netflix, “I May Destroy You”, “Mrs. America”, “The Good Place”, “The Boys” e “Better Call Saul”.