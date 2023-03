Quer dirigir um Jaguar I-Pace elétrico? É só baixar um aplicativo

A Jaguar Land Rover deu mais um passo na jornada de inovação e anuncia para o mercado brasileiro sua estratégia de mobilidade urbana, focada no desenvolvimento dos pilares de eletrificação e sustentabilidade, composta de dois novos serviços: compartilhamento e assinatura.

O Jaguar On Demand é um programa de locação a curto prazo desenvolvido no aplicativo Flou em parceria com a Ucorp, startup referência em mobilidade urbana. Já o Subscription é um programa de assinatura em parceria com a Movida, empresa especializada em aluguel de veículos.

As duas iniciativas foram anunciadas hoje em São Paulo, em um evento para convidados, e estão alinhadas ao programa de Inovação Aberta no Brasil, iniciado em 2022 pela Jaguar Land Rover com o objetivo de acelerar a transformação da empresa a partir de colaborações com startups, scaleups e organizações externas.

Foco na sustentabilidade e nos talentos

Para Igor Murakami, diretor global de novos serviços e inovação aberta, a inovação é a chave para que a estratégia Reimagine da Jaguar Land Rover ganhe vida. “Acreditamos que as parcerias com startups são parte fundamental para acelerar o processo de inovação e propor novas experiências de mobilidade, em linha com as demandas das novas gerações de consumidores, buscando não só atender suas necessidades mas também superar suas expectativas“.

O executivo reforçou o propósito de inovação durante o anúncio feito em evento realizado no Cubo Itaú, parceiro de inovação aberta da Jaguar Land Rover no Brasil. Enquanto mobilidade urbana foi o tema central escolhido para ser profundamente trabalhado no primeiro ano da iniciativa no país, no evento foram anunciadas duas novas áreas nas quais a empresa focará com seus parceiros em 2023: Sustentabilidade e Talento. Esta última está vinculada a propostas de desenvolvimento profissional, capacitação de talentos e fortalecimento da diversidade e inclusão por toda a estrutura da empresa e jornada dos colaboradores.

O diretor-executivo de estratégia e sustentabilidade da Jaguar Land Rover no Reino Unido, François Dossa, também participou do evento e comentou sobre como é gratificante ver os primeiros frutos do programa de Open Innovation.

“Estas iniciativas são um vislumbre das infinitas possibilidades do que podemos construir futuramente, proporcionando experiências incomparáveis e elevando o nível da marca para entregar o luxo moderno aos nossos clientes”, disse Dossa. “Evoluímos com nossos consumidores e, a partir da escuta ativa e trabalho colaborativo, estamos potencializando a nossa capacidade de dar vida a ideias inovadoras que são humanizadas, sustentáveis e ressignificam a forma de consumo.”

Jaguar I-Pace a um clique de distância

Uma das primeiras iniciativas apresentadas pela Jaguar Land Rover é o serviço de nanolocação e mobilidade urbana. Pelo programa Jaguar On Demand disponível para celulares Android e Apple no aplicativo Flou — Nano locação, os clientes podem fazer uso do I-Pace, primeiro SUV premium 100% elétrico do mundo e pioneiro na eletrificação no Brasil no segmento, por um período mais curto e de forma descomplicada.

Em fase de testes com seis carros disponíveis, os clientes que desejarem já podem fazer uso do serviço na cidade de São Paulo, a partir da instalação do aplicativo e rápido cadastro. As concessionárias da Jaguar na capital paulista serão os principais locais para retirada e devolução dos veículos, contando também com bases parceiras. A meta é que a atuação do aplicativo seja amplificada para as principais capitais brasileiras ao longo de 2023.

Pelo aplicativo, os usuários podem:

Acompanhar os locais em que os carros estão disponíveis, em um mapa com informações atualizadas em tempo real, inclusive localizar no mapa as bases de carregamento mais próximas;

Conferir o nível de bateria do veículo disponível e a autonomia aproximada;

Visualizar o valor por minuto de uso e a taxa de serviço. A cobrança acontece ao final da corrida, quando o veículo é devolvido a uma base Flou, utilizando o cartão de crédito cadastrado na área “Wallet” (carteira) do aplicativo;

O Jaguar On Demand também atua como substituto das chaves, sendo possível destrancá-lo clicando no botão “abrir porta” e dar a partida a partir do botão “start-stop” no próprio veículo;

Ao finalizar uma corrida, o usuário pode conferir a quantidade de CO2 poupado durante o deslocamento 100% elétrico, que é transformado em um ativo digital, o UCO2, primeira moeda de mobilidade elétrica do Brasil, criada pela Ucorp com tecnologia blockchain e que possibilita uma dinâmica de cashback.

O Jaguar On Demand foi desenvolvido em parceria com a Ucorp, startup referência em tecnologia e soluções de mobilidade do Brasil, focada em veículos elétricos compartilhados. O Flou – Nano locação é o aplicativo voltado para o cliente final, que oferece uma interface personalizada, intuitiva e de fácil navegação.

“Esse projeto da Jaguar Land Rover veio para coroar o Smart Hub Mobility, vertical auto tech do Cubo Itaú, onde a Flou nasceu, e é sem dúvida o mais inovador da mobilidade elétrica brasileira até hoje. O I-PACE faz do nosso app uma experiência 100% elétrica incrível. E para nós é uma honra ter sido escolhidos como parceiros de desenvolvimento tecnológico e de operação. Estamos ansiosos para escalar nossa plataforma para a rede e levar a eletrificação aos quatro cantos do nosso país e também para a América Latina”, comentou Guilherme Cavalcante, CEO e fundador da UCorp.

Exclusividade sob demanda

Previsto para ser disponibilizado em todo o Brasil no mês de junho, serão cerca de 250 carros destinados para o Subscription, programa de assinatura das marcas Jaguar e Land Rover. “A ideia é oferecer para nossos clientes soluções de médio prazo, para que possam usufruir de veículos da Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar de forma simplificada e que garanta a disponibilidade constante de um de nossos modelos para proporcionar uma experiência de luxo moderno no dia a dia”, explica Gabriel Patini, diretor de desenvolvimento de negócios & inovação Latam da Jaguar Land Rover.

Os clientes que tiverem interesse já podem realizar sua pré-inscrição por meio do Serviço Concierge no WhatsApp 11 98948-4811. Após o lançamento oficial, no meio de 2023, a contratação do serviço poderá ser feita de forma digital ou presencial, nas concessionárias das marcas, e contará com opções de contrato de 12 a 36 meses, cobranças feitas em parcelas mensais, todos os modelos da Jaguar, família Range Rover, Discovery e Defender como opções de modelos disponíveis.

Também terão direito a carro reserva, seguro veicular, assistência 24 horas Jaguar Land Rover, manutenção periódica nas concessionárias oficiais da Jaguar Land Rover, opção adicional de blindagem e inclusão de acessórios, IPVA simplificado sem necessidade de ação por parte do cliente.

O programa de assinatura Subscription foi desenvolvido em parceria com a Movida, especializada no segmento de aluguel de carros e em soluções inovadoras de mobilidade urbana, como o serviço pioneiro de aluguel mensal para pessoa física.

Para Bruno Stoqui, diretor do Movida Carro por Assinatura, “contratar um carro por assinatura é mais vantajoso comparado a aquisição imediata do veículo. Por esse modelo, o cliente não precisa incluir na sua rotina preocupações relativas a custos de depreciação, manutenção, ipva e outros. Queremos gerar uma experiência em que basta entrar no carro, abastecer, dirigir e focar o tempo no que dá mais prazer e valor na sua jornada. Portanto, a parceria com a Jaguar Lange Rover facilita o acesso aos veículos da marca com a comodidade que só o carro por assinatura proporciona.”

Estratégia global

A estratégia de Open Innovation no Brasil faz parte da estratégia Reimagine, anunciada pela Jaguar Land Rover, que busca entregar o mais alto grau do luxo moderno aos clientes mais exigentes. Ao colaborar com empresas inovadoras e especialistas do setor, o programa Open Innovation ajudará a empresa a identificar serviços digitais, produtos, ferramentas e processos que poderão contribuir para a criação de novas cadeias de valor para o negócio e, consecutivamente, para as metas internas da empresa, como, por exemplo, a redução de emissões até 2039.

Para viabilizar a estratégia de Inovação Aberta, a Jaguar Land Rover também nomeou mais de 70 executivos da marca pelo mundo de todas as principais áreas de negócios – incluindo sustentabilidade, engenharia, design, pesquisa e manufatura – que estarão na vanguarda dessa transformação. Os funcionários escolhidos para esse projeto vão se reunir periodicamente para atuar na criação e na execução das iniciativas rumo à inovação.

“A busca por soluções inovadoras não se limita a startups e parceiros de negócio; necessita da criação de uma base sólida e engajada, e de um novo mindset que deve ser implantado dentro da empresa. Diante dessa realidade, decidimos eleger 70 pessoas em diversas plantas da Jaguar Land Rover no mundo, que vão trabalhar em busca dessas soluções. Acreditamos que esse mix de ideias vai nos trazer um resultado fantástico e acelerar o crescimento do pilar global de inovação da marca”, comentou Igor Murakami.

Como parte dessa nova estratégia global da marca, a Jaguar Land Rover também anunciou em 2022 o lançamento de um hub de inovação inédito no Reino Unido em parceria com a incubadora e aceleradora Plug and Play Tech Center.

O hub de inovação Plug and Play UK estará localizado próximo às instalações da Jaguar Land Rover e se beneficiará da rede global de 30.000 startups e scaleups presentes hoje no ecossistema da plataforma para criar empregos e oportunidades para a economia digital. No Brasil, a marca possui parceria com o Cubo Itaú e a Firjan, que atuam como apoiadores no acesso ao ecossistema de startups da América Latina.