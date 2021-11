Queniana campeã olímpica vence maratona de Nova York

A campeã olímpica Peres Jepchirchir venceu a Maratona de Nova York neste domingo com o tempo de 2:22:39, após uma batalha emocionante antes de correr para linha de chegada, enquanto o compatriota Albert Korir venceu entre os homens, com 2:08:22.

A queniana é a primeira atleta a conquistar o ouro olímpico e a vencer a famosa corrida no mesmo ano. Ela foi seguida pela compatriota Viola Cheptoo e a etíope Ababel Yeshaneh, respectivamente.

Korir, que terminou em segundo lugar em 2019, estabeleceu uma vantagem de 17 segundos ao longo da marca de 35 quilômetros e saltou no ar quando rompeu a fita no Central Park, com o marroquino Mohamed El Aaraby terminando 44 segundos atrás e o italiano Eyob Faniel terminando em terceiro.