Quem será a próxima estrela da moda brasileira?

Um dos nomes mais incensados hoje da moda internacional é o francês Matthieu Blazy, que assumiu a direção criativa da Bottega Veneta no lugar de Daniel Lee no final de 2021 e vem se destacando pelo trabalho artesanal com o couro, um dos pontos fortes da marca italiana. Blazy estudou moda na LaCambre, na Bélgica. Mas só se tornou conhecido ao vencer o concurso internacional Talent Support, em Trieste, na Itália.

Concursos de novos talentos são uma das principais portas de entrada para o concorrido mundo da moda. Um dos principais programas para jovens estilistas dos últimos tempos o LVMH Young Fashion Designers Prize, que já teve nomes como Nicolas Ghesquière, Marc Jacobs e Raf Simons entre os jurados.

No Brasil, acontece hoje à noite com evento no Museu de Arte de São Paulo a 10ª edição do Novos Designers, organizado pelo Shop2gether, e-commerce de moda e lifestyle do Icomm Group. Trata-se de um projeto proprietário que apoia e incentiva os talentos emergentes da moda nacional.

O lançamento acontece junto a uma visita guiada pela exposição de Paul Gauguin, com a ideia de fazer uma conexão direta entre moda e arte. O grupo deste ano é formado por cinco marcas comandadas por estilistas mulheres, selecionadas a partir de 150 concorrentes.

O tema da edição é Origem, Presente e Futuro. A origem trata da influência da cultura brasileira, valores e experiências. O presente aborda a transgressão de valores convencionais e o poder do corpo. E o futuro trata da circularidade, uso da imaginação e tecnologia.

Marcas como Neriage e Haight nas edições anteriores

As marcas que fazem parte desta edição são a homônim, Ana Duque; Sage, de Duda Lopes; Koralle, de Jessica Torres; Savy; de Carolina Pascale; e Aria, vinda diretamente do metaverso. Pela iniciativa, as estilistas recebem mentorias e feedbacks da co-fundadora do grupo, Ana Isabel de Carvalho Pinto, estruturação logística e outros suportes para alavancarem seus negócios.

As marcas selecionadas participam do programa por 12 meses e têm a oportunidade de entrar para o portfólio do e-shopping, ao lado de nomes consagrados da moda nacional. Entre as marcas que passaram por outras edições do programa estão Dendezeiro, Haight, Rocio Canvas, KOR, Argalji, Neriage, Nui Nui, Minú Lab, Von Trapp, entre outras.

Na noite de celebração o novo time de designers será apresentado em um coquetel no MASP, seguido por uma visita guiada à exposição de Paul Gauguin, The Other and I. O pintor francês do pós-impressionismo retratava formas simplificadas e grandes campos de cores vivas chapadas. Entre 1897 e1898 pintou aquela que seria considerada sua obra prima, “De Onde Viemos? O Que Somos? Para Onde Vamos?”.

Junto ao coquetel de lançamento também acontecerá uma mostra de peças inéditas selecionadas pela curadora de arte Carol Lauriano.

A plataforma Novos Designers teve início em 2018 com curadoria da co-fundadora Ana Isabel em parceria com a consultora de moda Costanza Pascolato. A cada semestre, assim como na última edição anual, são selecionados designers que tenham modelos de negócios pequenos e exclusivos, que buscam utilizar meios de produção sustentáveis e valorizam a qualidade de matérias-primas.