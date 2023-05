Dos funkeiros aos tenistas: Lacoste promove encontros de comunidades

A Lacoste tem um mérito inegável. A marca construiu um legado ao inventar uma peça esportiva essencial do guarda-roupa, a camisa polo, e soube se reinventar no universo da moda. Saiu das quadras, foi para as passarelas e arrebatou fãs nas mais diversas tribos, entre jogadores de tênis, fashionistas e músicos das quebradas.

Não é pouca coisa. Faz todo o sentido, portanto, que a campanha de 90 anos da grife criada por René Lacoste celebre agora encontros entre diferentes comunidades da marca ao redor do mundo. Como uma festa em que cabem os convidados mais diversos.

Quatro países são homenageados na campanha: Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos e, claro, França. Nas peças publicitárias, os “lacosteiros” conectados com o funk das periferias de São Paulo se encontram com os “Elegant Archivists”, grupo de Tóquio também identificado com a grife francesa.

Do público clássico ao urbano

Outros coletivos foram ativados. Entre eles estão os “Rap Devotees”, de Paris, e os “Tennis Fanatics”, de Nova York. Também da França, os “Vintage Collectors”, de Marselha, foram apresentados aos “Golf Fanatics”, de Miami. Para completar, os “Roland Fanatics”, da capital francesa, interagem com os “Tennis Trenders”, de Seul, capital da Coreia do Sul.

Na esteira dos Encontros Inesperados, que pautaram o posicionamento da Lacoste no ano passado, o aniversário dos 90 anos tem como tema os Encontros Impossíveis. No caso dos lacosteiros paulistanos, trata-se de um reforço do posicionamento da marca dentro de um cenário conectado com a cultura urbana.

“Somos uma marca que vai do público clássico ao urbano. E entender o público lacosteiro é fundamental, porque criamos uma relação genuína entre a marca e seus admiradores”, afirma Eduardo Rodrigues, diretor de marketing da Lacoste para América Latina.

A presença da comunidade paulistana na campanha é um sinal da força do mercado brasileiro dentro da estratégia global da Lacoste. Para arrematar os festejos, a Lacoste planeja uma série de ativações nos diferentes países incluídos na campanha, programando a presença do paulistano MC Hariel na abertura de Roland Garros, em Paris, no final de maio.

Antes disso o público brasileiro pode esperar por uma ativação local, com ambiente interativo, passando pela cultura musical da periferia, onde o funk será o fio condutor. “Vamos promover encontros diante da diversidade de públicos que abraçam a marca, reforçando nossa pluralidade de consumidores”, completa Rodrigues.

O ato de rebeldia de René Lacoste

Foi em um jogo de tênis na França, em 1927, que René Lacoste decidiu não competir mais com o uniforme de manga longa, que era padrão do esporte, mas prejudicava a mobilidade nas disputas. Ele fez um ato despretensioso, porém revolucionário, em quadra, e cortou as mangas da camisa. Foi assim que em 1933 surgiu a camisa polo, um item indispensável e versátil que transitou das quadras para as ruas.

Mesmo com o início no esporte, ao longo desses 90 anos a palavra que mais descreve a marca é versatilidade. Das quadras, as peças ganharam um estilo elegante e clássico, passando pelos caçadores de tendências e dialogando diretamente com a cultura de rua, do hip hop e do funk no Brasil.

A Lacoste é conhecida mundialmente como a marca francesa do crocodilo, que hoje está em 120 países, com 1,2 mil butiques, além de ter presença importante em 1,32 mil lojas multimarcas. Seu posicionamento é a de uma marca fashion sport.

O mercado da Lacoste não está apenas na área têxtil de roupas, mas com perfumes, relógios, óculos, calçados e artigos de couro. Ainda é uma marca com maior público masculino, mas vem ganhando cada vez mais o espaço entre as mulheres e a geração Z.

Stranger Things e Foquinha

Neste ano de comemoração, a Lacoste já lançou duas coleções celebrativas. A primeira foi a edição especial da Polo, com modelos clássicos em petit piqué, tecidos com elastano para os esportes, novas cores e com novo insight criativo, ainda mais moderno, para continuar sendo indispensável.

O segundo lançamento, o mais recente, é a collab exclusiva com Netflix. A edição limitada é dedicada aos fãs de algumas das séries mais icônicas do serviço de streaming.

No Brasil, nessas peças, todas sem gênero, o crocodilo foi bordado seguindo o molde de cada figurino dos personagens da Netflix. As produções foram "Stranger Things", com o rosto do Demogorgon; uma homenagem à rainha Charlotte, personagem de "Bridgerton", com uma peruca oversized; a boina e a roupa toda preta de Lupin, o ladrão carismático; e o croco em uma bicicleta, com direito a capacete de proteção, para "Sex Education".

Para essa campanha, a marca fez parceria com os embaixadores Maisa, Christian Malheiros, Marcela McGowan e Foquinha no lançamento nacional. Por essa René Lacoste jamais sonharia.