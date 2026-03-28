Por que algumas músicas arrepiam a gente? Entenda o que acontece no corpo

Muitas pessoas já sentiram um arrepio repentino ao ouvir uma música marcante, assistir a uma cena emocionante ou viver um momento intenso. Essa reação física está ligada à forma como o cérebro processa emoções.

Na neurociência, esse efeito é chamado de "frisson".

No entanto, a sensação não é universal. Uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia (USC) indica que apenas 50% das pessoas conseguem sentir arrepios ao escutarem uma música.

O que acontece no cérebro quando sentimos arrepios?

Quando uma música ou experiência provoca forte impacto emocional, o cérebro ativa circuitos ligados ao sistema de recompensa. Essa reação pode estimular a liberação de dopamina, neurotransmissor associado à sensação de prazer.

Nesse cenário, regiões como o sistema límbico, responsável pelo processamento das emoções, também participam desse processo.

A resposta pode provocar alterações fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca e contração de pequenos músculos da pele, gerando os arrepios.

Por que a música provoca essa reação?

A música tem grande capacidade de estimular emoções porque combina ritmo, melodia e expectativa.

Quando uma canção cria momentos de tensão e resolução, com mudanças de intensidade ou entradas inesperadas de instrumentos, o cérebro pode reagir de forma intensa.

Músicas com mudanças e harmonias marcantes podem amplificar e aumentar as chances desse efeito nos ouvintes.

Por que algumas pessoas sentem mais arrepios que outras?

Nem todas as pessoas experimentam o frisson com a mesma frequência. A personalidade ou capacidade de se abrir para novas experiências pode aumentar ou reduzir o impacto da música no cérebro.

Além da predisposição de cada pessoa, os arrepios provocados por música ou momentos emocionantes também são resultado de uma interação complexa entre estímulos sensoriais, memória e processamento emocional no cérebro.