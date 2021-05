“Que Tiro Foi Esse?”: Jojo Todynho é o novo rosto de Jean Paul Gaultier

“A patroa tá chique sim ou claro?”, publicou Jojo Todynho em sua conta no Instagram na noite de ontem (24). Nua e segurando um frasco de perfume, a cantora anunciou ser o novo rosto da fragrância La Belle Le Parfum, de Jean Paul Gaultier.

A vencedora do reality show A Fazenda 12, e intérprete de hits como “Que Tiro Foi Esse?”, dá seus primeiros passos em uma campanha feita por uma marca internacional. Sua postagem, sobre parceria com a marca francesa, já conta com mais de 800 mil likes.

Danilo Faro, empresário da cantora e apresentadora, publicou em sua conta no Instagram uma homenagem a Jojo, destacando a representatividade da campanha. “Uma menina que nasceu no subúrbio carioca, cria de Bangú e que por muitas vezes foi desacreditada por sua cor, por ser fora do padrão, julgada por conta de uma herança machista e racista que reflete no comportamento e nas atitudes de muitas pessoas e que impacta de forma muito dolorosa na vida de muitas outras Jojos que estão espalhadas por esse país. Mulheres fortes, mulheres lindas (como são e do jeito que são), mulheres decididas, corajosas, lutadoras e que precisam ter voz, que precisam se sentir representadas, que precisam se reconhecer na história e na vitória de outras mulheres. Essa é a jornada dessa menina chamada Jordana, que hoje, assim como ela é, linda, livre, feliz, confiante e de bem com a vida, é uma das estrelas da campanha de lançamento de um perfume de uma das marcas de moda mais famosas do mundo, a francesa @jpgaultierofficial”.

Faro ainda escreveu sobre o lançamento do talk show Jojo Nove e Meia, que será lançado em junho no canal Multishow. “[Jojo] É também a primeira apresentadora preta, fora dos padrões e que vem da periferia a comandar um talk show na qualidade de entrevistadora, numa emissora de TV que pertence a um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E que por sinal está lindo e que sim, tenho a certeza de que vai ser um sucesso gigantesco.”

Em sua publicação, Jojo acrescentou ainda que o perfume contém “fragrância maravilhosa, um perfume sexy, intenso e viciante”. Segundo o site da marca, o perfume revela “uma mulher original, que se torna ainda mais sensual com o aroma do eau de parfum”. A fragrância conta com notas de pêra, jasmim e fava tonka.

