O ano dos recordes

Os últimos dois anos foram especiais para os negócios brasileiros no mundo: em 2023, o país bateu recordes históricos de exportação, alcançando um resultado inédito de 339,7 bilhões de dólares, além de um saldo comercial próximo dos 100 bilhões de dólares. Em 2024, foram 337 bilhões de dólares em exportações e um superávit de 74,6 bilhões de dólares, o segundo maior da série histórica — atrás apenas do ano anterior.

Mas 2025 deverá bater todos esses recordes. Essa é a expectativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a ApexBrasil. “Estamos vivendo uma nova e fantástica fase no comércio exterior brasileiro, chegando perto da casa dos trilhões de dólares — o que deve acontecer nos próximos dois anos. Os números mostram isso; estamos quebrando recordes e 2025 vai ser ainda melhor”, analisa Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

A instituição também tem muito a comemorar. Em 2024, a ApexBrasil bateu seus próprios recordes, totalizando mais de 20.000 companhias apoiadas — 11.054 delas micro e pequenas empresas. Com a missão de mostrar a competência das companhias e dos produtos e serviços brasileiros ao mundo, a agência ajuda pequenas e grandes empresas a romperem fronteiras e a se sobressaírem em posições de destaque no cenário global.

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República:“Prêmios como esse são um grande estímulo à exportação” (Leandro Fonseca /Exame)

“Uma empresa que exporta gera mais empregos e, consequentemente, precisa estar conectada a conceitos globais, como as boas práticas de sustentabilidade, social e governança do ESG. Isso estimula a evolução dos negócios no país. Por isso, acreditamos em um ano com aumento no número de empresas apoiadas pela ApexBrasil, além de crescimento no saldo na balança comercial e no volume de fluxo do comércio exterior”, afirma Viana.

Os Melhores dos Negócios Internacionais

Criado para celebrar a presença das empresas brasileiras no mundo e a projeção do país no cenário global, o Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais, realizado pela ApexBrasil, em parceria com a EXAME, reconhece o trabalho de companhias que se destacam em quatro grandes categorias: Performance Exportadora, Desenvolvimento Sustentável, Investimento Estrangeiro e Imagem.

Na edição de 2024, realizada em São Paulo, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou quanto a iniciativa ajuda a fomentar o ecossistema nacional. “Prêmios como esse são um grande estímulo à exportação. O Brasil tem 2% do PIB do mundo. Ou seja, 98% do comércio está fora do Brasil. Por isso, precisamos correr atrás desse mercado”, disse Alckmin. “Esse prêmio também celebra quanto o Brasil voltou a ser admirado e querido no mundo inteiro”, complementa Viana.

Plateia durante a premiação: mais de 500 convidados compareceram ao Teatro Bravos, em São Paulo (Eduardo Frazão/Exame)

Ao todo, 16 companhias foram homenageadas como destaques da indústria, de serviços e do agronegócio. Outras duas empresas foram destaques por terem as melhores performances exportadoras do ano, além de duas menções honrosas e uma homenagem ao ex-presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Antônio Jorge Camardelli, eleito a personalidade exportadora do ano. Confira os detalhes sobre os vencedores nas próximas páginas.