Quanto tempo leva a fumada? A dúvida que quase todo fã de charutos tem

A resposta é muito relativa, pois existem diversos fatores associados à pergunta. Cada tamanho de bitola tem um tempo médio “determinado”, porém cada pessoa em particular tem seu tempo de fumada individual. Neste texto abordarei esse assunto, usando-me como base e os charutos que eu fumo (no caso, apenas os cubanos) para mostrar que para cada ocasião ou momento existe uma bitola diferente.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Cohiba Siglo I (Petit corona)

Vou começar em ordem crescente, e não tinha como começar por outro tabaco. Foi o Siglo I que me início no mundo dos puros cubanos e da linha Siglo minha preferida da linha cohiba. Este charuto pelo seu tamanho e bitola tem tempo médio de 30 minutos, porém eu uso este charuto para fumadas rápidas geralmente no trânsito, então pra mim é uma fumada de 20 a 25 minutos, um belo charuto pra relaxar quando há pouco tempo e se está sozinho. Preço: R$ 115

Cohiba Médio Siglo (Petit corona)

Na minha opinião a bitola e tamanho mais charmosa de toda linha Cohiba. Se for analisar pelo seu tamanho e por ser um petit corona, sua fumada dura em média 45 minutos, mas para mim esse tabaco é coringa, nem muito rápido nem lento e serve para todas ocasiões e momentos, um bom charuto pra fumar sozinho, na resenha, em eventos e uma excelente pedida pra aquela saideira. Preço: R$ 158

Cohiba Robusto (Robusto)

A joia da coroa da linha fixa Cohiba (na minha opinião), charuto “grande” e extremamente bem construído, talvez o mais desejado e conhecido quando falamos em puro cubano Cohiba. O robusto, tem um tempo médio de 60 minutos excelente pra quando se tem tempo e amigos pra conversar, muito bom pra aquele encontro com a turma.

Preço: R$ 235

Charutos Cohiba Charutos Cohiba

Romeo y Julieta Wilde Churchill’s (Robusto extra)

O charuto cubano mais vendido no mundo e super recomendável para os recém iniciados por ser mais suave, com tempo médio de 60 minutos. Assim como Cohiba Robusto, charuto sensacional pra fumar com os amigos ou em alguma tarefa pessoal que demande tempo sozinho.

Preço: R$ 130

Bolivar belicosos finos (pirâmide)

O único figurado cubano que tive a oportunidade de experimentar, e quando falamos de bolívar pensamos num tabaco com uma certa fortaleza mas não esse. Com tempo médio de 60 minutos, super bem construído e equilibrado e com isso faz com que sua fortaleza forte se torne uma prazerosa fumada, inclusive estou fumando enquanto escrevo este texto. Por ser figurado, é super indicado pra fumar fora de casa por sua bela construção e elegância.

Preço: R$ 136

Bolívar Libertador (Double Robusto)

O maior puro cubano que descansa no meu umidor. Eu sempre tive “medo” do tabaco das linhas Bolivar e Partagas (esse ainda tenho), porém tanto o Belicosos quanto o Libertador são extremamente equilibrados e com isso sua fortaleza forte se transforma em prazer durante a fumada. Com tempo médio de 90 minutos eu geralmente levo de 1:15 à 1:20 na fumada e com isso é meu companheiro de finais de semana e encontro da confraria de charutos.

Preço: R$ 195

Assim como dito no início do texto, o tempo de cada charuto depende muito do usuário. Eu, por ser um cara jovem e extremamente ansioso, geralmente levo menos tempo que os demais. E temos que sempre lembrar de manter uma fumada constante, soltando a primeira fumaça pelo nariz e o restante pela boca, evitando que o charuto se apague.

Uma dica: sempre escolha bem o tamanho do charuto e a ocasião porque assim que apagamos o charuto pela metade a cinza apagada altera o sabor do produto, e quanto mais tempo apagado pior ele vai ficar. Então, escolha o tamanho certo para a ocasião correta.

Onde comprar:

Lenat

Rua Haddock Lobo, 844

Contato: (11) 2309.4729

Instagram: @tabacarialenat