Eu comecei a fumar charuto na época da faculdade, mais exatamente aquela cigarrilha chamada Café Creme, de origem holandesa. Com o passar dos anos, porém, fui mudando de bitola, termo que designa a medida do charuto (descubra o significado de outros termos desse universo no final dessa matéria). Hoje dá para encontrar no Brasil uma infinidade de opções, dos mais variados tipos e bitolas – e para todos os gostos e bolsos. Mas o meu tabaco preferido é o cubano. Minha linha preferida? A Siglo da Cohiba. Mas uma das regras desse meio é a seguinte: como cada um tem o seu paladar, cada pessoa pode apreciar mais ou menos determinado produto. Quer começar a fumar charutos? Anote o que você precisa saber:

Acerte na escolha:

Cohiba Médio Siglo

Sem dúvida é um dos meus charutos preferidos. Além de ser super suave, tem um tamanho ideal.

Classificação: Médio – Suave

Preço médio: R$ 150

Robusto

O nome já diz tudo. E é um ícone da marca.

Classificação: Médio – Forte

Preço médio: R$ 225

Siglo I

Charuto para fumar no carro ou quando não se tem muito tempo.

Classificação: Médio – Suave

Preço médio: R$115

Cohiba Talismã Edição Limitada 2017

O melhor charuto de todos, na minha visão. Pena ter edição limitada, pois carrega os melhores tabacos da linha Siglo com um tamanho ideal.

Classificação: Médio

Preço médio: R$ 500

Hoyo de Monterrey – Epicure Deluxe Casa del Habano

Excelente tamanho e se trata de um charuto exclusivo “Casa del Habano”.

Classificação: Suave – Médio

Preço médio: R$ 120

Le Hoyo San Juan Rio seco

Charuto grande, porém super suave com excelente fumada e bom custo benefício.

Classificação: Suave – Médio

Preço médio: R$ 170

Romeo y Julieta – Wide Churchill’s

Charuto extremamente balanceado com guarda (tempo correto de envelhecimento). É um dos meus favoritos.

Classificação: Médio – Suave

Preço médio: R$ 130

H. Upmann – Anejado

É um charuto com guarda de um ano ou mais. Muito harmônico.

Classificação: Suave

Preço médio: R$ 165

Trinidad – Vigia

Uma das melhores fumadas no mercado.

Classificação: Médio

Preço médio: R$ 185

Quai D’orsay

O #50 e o #54 só não são meus favoritos pois não são vendidos no Brasil.

Classificação: Suave

Preço médio: não é vendido no Brasil

Gurkha (off Cuba) – Ghost Silver Shadow

Tabaco excelente, com uma queima fantástica. Faz jus ao nome, pois a fumaça parece realmente um fantasma.

Classificação: Médio – Suave

Preço médio: R$ 85

Cellar Reserve 12 anos – Solara

Charuto pequeno, com capa (a folha que envolve o produto) com doze anos de guarda.

Classificação: Suave

Preço médio: R$ 95

Plasencia (off Cuba)

Classificação: Alma del Campo

Não tem o tamanho que prefiro, mas uma elaboração perfeita. A queima é ótima e a caixa vira um cinzeiro.

Classificação: Médio

Preço médio: não é vendido no Brasil

CAO (off Cuba) – Brazilia Gol

Sensacional no aroma e no paladar, tem uma capa brasileira. E não deixa a desejar a nenhum cubano.

Classificação: Médio

Preço médio: não é vendido no Brasil

Brazilia box pressed

Não tão balanceado como o Brazilia Gol, mas também excelente. A caixa é um espetáculo.

Classificação: Médio

Preço médio: não é vendido no Brasil

Arturo Fuente (off Cuba) – Gran Reserva Rosado Magnum R 52

Começa picante, mas fica excelente no final.

Classificação: Suave

Preço médio: R$ 80

Onde fumar em São Paulo

Sou sócio da confraria da Lenat, que fica na Rua Haddock Lobo, em São Paulo. La está a minha turma, que não troco por tabacaria nenhuma. Hoje, infelizmente, 90% dos charutos cubanos à venda no Brasil são falsos. São produtos que inalamos, por isso não dá para comprar em qualquer lugar. Eu só compro na Lenat, que, na minha opinião, melhor armazena os seus produtos. O Esch Café, nos Jardins, em São Paulo, passei a frequentar na pandemia. Lugar super agradável.

Endereços:

Lenat: Rua Haddock Lobo, 844, São Paulo, tel. (11) 2309-4729.

Esch Café: Alameda Lorena, 1899, São Paulo, tel. (11) 3062-2285.

Glossário: