Como identificar se seu charuto cubano é mesmo verdadeiro

Felizmente, hoje, com o advento da internet, pessoas, coisas e lugares estão há um clique de distância e com isso a demanda de vários produtos explodiu.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Não é diferente com nosso puro*, a demanda pelo tabaco cubano cresce exponencialmente a cada ano, tanto que as fábricas não conseguem mais nem seguir à risca o tempo para cada processo de produção, e não escrevo isso para depreciar, mas sim enaltecer, pois o charuto ao decorrer dos anos se tornou algo tão desejado no mundo que as fábricas fazem de tudo para poder atender a demanda.

Charutos: a autenticidade pode estar nos detalhes. Charutos: a autenticidade pode estar nos detalhes.

Agora imaginem um país como Cuba que tem aproximadamente o tamanho do nosso estado de Pernambuco, assumir uma demanda mundial por seus tabacos, com certeza alguns de nós ficaríamos sem, ainda mais com o crescente consumo dos países asiáticos.

Com isso infelizmente de 10 puros* cubanos comercializados hoje no Brasil 08 são falsificados. Por isso venho até vocês com este bate papo, pois muitos charuteiros querem somente fumar a anilha*, mas se esquecem que não sabemos a origem do produto falso, isso é muito perigoso, colocamos o produto na boca, consequentemente nosso corpo vai absorver essas substâncias desconhecidas, então o charuto falsificado é muito mais perigoso e irresponsável do que uma réplica de relógio ou tênis, é algo que afeta a nossa saúde.

Agora abaixo vamos mostrar como identificar o puro cubano verdadeiro, mostrando as etiquetas de fabricação, importação e algumas marcas d’água que já vem alguns produtos.

Verificação de autenticidade selo Holográfico República de Cuba, quando colocado na luz negra aparece um brasão Selo Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Selo holográfico do distribuidor exclusivo de Habanos no Brasil, a Emporium Cigars* advertência da Anvisa Código de barras do selo holográfico da República de Cuba, para consulta no aplicativo Emporium Cigars Scan e no site Habanos Códigos aparecem nas anilhas dos charutos Montecristo e Cohiba quando colocados na luz negra

-

E como podemos ver na última imagem, todas as caixas de charutos cubanos vem com o selo da Emporium Cigars que é a única importadora dos charutos HABANOS no Brasil.

Então amigos para finalizar, muito cuidado ao comprar seu puro cubano, compre sempre em lojas conhecidas e de tradição e lembrem-se a venda on-line de tabaco no Brasil é proibida. (acho que não deveria), então fiquem ligados porque além do dinheiro desprendido é algo possivelmente prejudicial à nossa saúde.

Indicações onde comprar:

Lenat

Endereço: Rua Haddock Lobo n°844, SP

Contato: (11) 2309.6002

Instagram: @tabacarialenat

Esch SP

Endereço: Alameda Lorena n°1899, SP

Contato: (11) 3062.2285

Instagram: @esch_cafe

Esch RJ

Endereço: Rua Dias Ferreira n°78. Leblon/RJ

Contato: (21) 3486.9577

Instagram: @esch_cafe

*puro: charuto feito 100% no país da semente até distribuição

*anilha: rótulo do produto