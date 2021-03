Sem a anilha dá para saber qual charuto estamos fumando?

O título da coluna trata de uma pergunta que eu nunca me fiz. Em bate papos com os amigos, nós sempre nos bancamos e falamos que sabemos qual charuto é cubano, qual é da República Dominicana, Nicarágua, etc.

Mas agora a Tabacaria Lenat veio para nos testar. De forma inédita no Brasil, a tabacaria lança o ranking às cegas. Serão 12 kits, cada um contendo 4 charutos, entre eles, cubanos, “Off Cubas” e nacionais.

Eu já comecei a minha degustação e comecei com o pé direito (acho que acertei), mas a questão toda vem para quebrar paradigmas e “manias” por marcas e bitolas. Acredito que essa “brincadeira” vem para expandir ainda mais nossa mente em relação ao charuto, porque muitas vezes, damos nota ao produto influenciados pela anilha.

Agora o mais interessante será o ranking feito. (A partir da degustação às cegas feita por nós clientes, os famosos charuteiros).

A Lenat irá montar o ranking da mesma forma que as principais revistas e sites montam, porém, a classificação será baseada nas notas às cegas de nós clientes. Na minha opinião, algo muito mais fiel ao paladar e real à qualidade do produto, então vamos aguardar até o final do ano porque essa história promete.

Recomendação:

Bolívar belicosos finos

Fumei enquanto escrevia. Uma grata surpresa, mesmo sendo um bolívar, é um charuto suave e equilibrado, vale a pena experimentar.

R$135