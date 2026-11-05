Restaurante brasileiro Tuju entra no top 20 dos melhores do mundo; veja ranking

Katherina Cordás e Ivan Ralston: viagens pelo estado de São Paulo se transformara em menu e projeto de pesquisa (Eduardo Frazão/Divulgação)
Repórter
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08h38.
Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 08h51.
O restaurante Asador Etxebarri, localizado em Atxondo, na Espanha, foi eleito o melhor do mundo em 2026 pelo The World's 50 Best Restaurants. O resultado foi anunciado na quarta-feira, 4, durante cerimônia realizada em Lima, no Peru.
Comandado pelo chef Bittor Arguinzoniz, o estabelecimento é conhecido pela técnica de grelhados. Ao receber o prêmio, o cozinheiro classificou a conquista como uma honra e citou mães e avós como inspiração para seu trabalho.
A vitória marca uma mudança em relação à edição anterior. Em 2025, o Asador Etxebarri havia conquistado o segundo lugar, atrás do Maido, de Lima, no Peru. O restaurante peruano não aparece na lista de 2026 porque passou a integrar o grupo Best of the Best. Desde 2019, os estabelecimentos que conquistam o primeiro lugar deixam de ser elegíveis para as edições seguintes do prêmio.
Na edição deste ano, o segundo lugar ficou com o Gaggan, de Bangkok, na Tailândia, conhecido pela culinária indiana contemporânea. O terceiro colocado foi o Alchemist, de Copenhague, na Dinamarca.
O Brasil também ganhou espaço entre os destaques. O Tuju, em São Paulo, alcançou a 16ª posição, uma evolução em relação ao 70º lugar de 2025. Já o Lasai, do Rio de Janeiro, subiu da 28ª para a 25ª colocação.
A lista é elaborada a partir dos votos de uma academia com mais de 1.100 especialistas internacionais do setor gastronômico, entre chefs e críticos, representantes de 28 regiões do mundo.
1. Asador Etxebarri (Atxondo, Espanha)
2. Gaggan (Bangkok, Tailândia)
3. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)
4. Quintonil (Cidade do México, México)
5. Wing (Hong Kong)
6. The Chairman (Hong Kong)
7. Kjolle (Lima, Peru)
8. Kadeau (Copenhague, Dinamarca)
9. Diverxo (Madri, Espanha)
10. Plénitude (Paris, França)
11. Atomix (Nova York, Estados Unidos)
12. Sorn (Bangkok, Tailândia)
13. Mérito (Lima, Peru)
14. Suhring (Bangkok, Tailândia)
15. Odette (Singapura)
16. Tuju (São Paulo, Brasil)
17. Mingles (Seul, Coreia do Sul)
18. Nusara (Bangkok, Tailândia)
19. Jan (Munique, Alemanha)
20. Piazza Duomo (Alba, Itália)
21. Meet the Bund (Xangai, China)
22. Boragó (Santiago, Chile)
23. Vyn (Skillinge, Suécia)
24. Al Gatto Verde (Modena, Itália)
25. Lasai (Rio de Janeiro, Brasil)
26. Masque (Mumbai, Índia)
27. Reale (Castel di Sangro, Itália)
28. Trèsind Studio (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
29. Enigma (Barcelona, Espanha)
30. Steirereck (Viena, Áustria)
31. Celele (Cartagena, Colômbia)
32. Potong (Bangkok, Tailândia)
33. Elkano (Getaria, Espanha)
34. Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, França)
35. La Colombe (Cidade do Cabo, África do Sul)
36. Ru Yuan (Hangzhou, China)
37. Nuema (Quito, Equador)
38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Itália)
39. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suíça)
40. Jordnær (Copenhague, Dinamarca)
41. Onjium (Seul, Coreia do Sul)
42. Bozar (Bruxelas, Bélgica)
43. Le Calandre (Rubano, Itália)
44. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)
45. Mayta (Lima, Peru)
46. El Chato (Bogotá, Colômbia)
47. Le Louis XV – Alain Ducasse (Monte Carlo)
48. Ikoyi (Londres, Inglaterra)
49. Naar (Kasauli, Índia)
50. Saint Peter (Sydney, Austrália)