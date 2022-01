Flamengo e Palmeiras: os times mais valiosos do Brasil; confira ranking

Quanto valem os clubes brasileiros e o que impacta nos valores? A Sports Value apresenta um estudo exclusivo sobre o valuation de cada time. Mesmo com as perdas de receitas com a covid-19, os TOP 30 times mantiveram o valor conjunto de 25 bilhões de reais, o mesmo de 2020. Muito em função do câmbio e valorização de alguns times em particular.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.

Clubes que detém ativos modernos valem mais e controlar ativos próprios faz diferença. Mesmo com menores torcidas e menor valor de marca, um estádio é muito representativo em valuations. Deter um centro de treinamento, shopping e elenco valioso tem muito peso na avaliação final.

"Surpreendentemente, mesmo que os times perderam mais de um bilhão de reais em receita, ainda assim, com a queda no valor das marcas, com a valorização dos elencos como o Atlético Mineiro, o Red Bull, o Flamengo, há uma valorização em euro que acabou impactando na valorização", comenta Amir Somoggi, sócio diretor da Sports Value.

Alguns dos destaques do estudo mostram que o Palmeiras passou o Corinthians e é o segundo clube mais valioso do Brasil. A valorização do elenco alviverde impactou no resultado.

Red Bull Bragantino saltou da 17ª posição para 12ª, houve forte valorização do elenco e aumento do valor da marca. Valuation cresceu 86%. Atlético-GO incorporou estádio e CT aos ativos e cresceu 111% em valor. Outros que apresentaram bom crescimento foram Fortaleza, América-MG, Atlético-MG Cuiabá e Ceará.

Já o Cruzeiro apresentou queda no valuation em -24%, e o Flamengo perdeu um pouco do valor, mas deve subir bastante na terceira edição do estudo.

Para Somoggi, o estudo também mostra que não adianta os clubes terem apenas torcida. "O Palmeiras tem muito menos torcida que o Flamengo e está cada vez mais perto no ranking. O Corinthians perdeu espaço para o Palmeiras, que hoje está consolidado como segunda força. Ou o São Paulo, que tem um estádio obsoleto e vale menos do que o Atlético Paranaense, que tem um estádio moderníssimo", comenta.

O estudo mostra que, quem geriu bem a gestão de ativos obteve melhor lugar no ranking. "O investidor olha para o centro de treinamento, estádio e marca. Mas, se você comparar a marca do Atlético Paranaense e a do Red Bull, estas são insignificantes na comparação com o São Paulo, o Grêmio e o Flamengo. A diferença está na gestão de ativos", diz.

Os números do estudo representam 100% do valor do time, sem desconto das dívidas. A análise atual já considera os efeitos negativos da pandemia no valor das marcas dos times e o impacto da valorização do euro nos elencos, que são cotados no Transfermarket.

Confira o ranking com comparativo de 2020