Promoção: 15 vinhos a menos de R$ 100 que valem mais do que isso

Dark Horse The Original Cabernet Sauvignon 2017

A revista Wine Enthusiast concedeu a este vinho tinto norte-americano 87 pontos. Trata-se de um cabernet sauvignon elaborado no estado da Califórnia pela Dark Horse Wines, sob o comando da enóloga Beth Liston. Carne vermelha e costela ao molho barbecue são algumas das receitas que harmonizam bem com este vinho.

Preço promocional: R$ 96,35 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 103,90 / www.wine.com.br

Bouchon Block Series Malbec 2016

Trata-se de um malbec elaborado pelo produtor J. Bouchon no Valle del Maule, no Chile. Terminada a vinificação, o tinto descansa por oito meses em barricas de carvalho francês.

Preço promocional: R$ 89,60 / Preço original: R$ 128 / www.worldwine.com.br

Lungarotti Cadetto 2015

Produzido na região da Umbria, na Itália, é composto principalmente por uvas sangiovese, com uma pequena adição de outras castas. Repare que a bebida não envelhece em barricas de carvalho, para manter a expressão das frutas intacta.

Preço promocional: R$ 81,71 / Preço original: R$ 125,70 / www.mistral.com.br

Vinhos em promoção: confira opções Vinhos em promoção: confira opções

V9 Gran Reserva Single Vineyard Carménère 2017

O nome se explica pela quantidade de vinhedos nos quais foram colhidas as uvas (apenas carménère) usadas na receita do vinho. O produtor é a conhecida Ventisquero, do Chile. Com potencial de guarda de 7 anos, o tinto é uma boa opção para acompanhar carnes, risotos encorpados e queijos massudos.

Preço promocional: R$ 79,88 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 117,90 / www.wine.com.br

Figaro Rosé 2017

A elaboração deste rosé delicado cabe ao produtor Mas de Daumas Gassac, enraizado na região de Languedoc-Roussillon, na França. As uvas utilizadas: cinsault e carignan.

Preço promocional: R$ 77,80 / Preço original: R$ 111,15 / www.mistral.com.br

Calyptra Vivendo Reserve Rosé 2018

Indicado para acompanhar peixes crus, frutos do mar e moquecas, o rosé é feito 100% com uvas syrah amadurecidas em tanques de aço inox. Obra da vinícola Calyptra, que se espalha pelo Alto Cachapoal, no Chile.

Preço promocional: R$ 94 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 139,90 / www.wine.com.br

Pérez Cruz Rosé Lingal 2019

Elaborado pela vinícola Pérez Cruz, situada no Valle del Maipo, no Chile, é um dos raros vinhos que se dizem apropriados para veganos (alguns não são, acredite). Leva duas uvas, grenache e mourvèdre, e recebeu 91 pontos do Guia Descorchados. Mais uma boa companhia para comida japonesa e saladas com camarão, por exemplo.

Preço promocional: R$ 84,59 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 137,90 / www.wine.com.br

Toro Loco Reserva Barricas D.O. Utiel-Requena 2014

A mistura das uvas merlot, tempranillo, bobal e syrah dá origem a um dos tintos mais festejados da vinícola BVC Bodegas, situada na província de Valência, na Espanha. O tinto amadurece por doze meses em barricas de carvalho e o dobro desse tempo nas garrafas. Você pode degustá-lo em conjunto com carnes e lasanha gratinada, por exemplo, pois a estrutura da bebida dá conta do recado.

Preço promocional: R$ 98,71 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 122,90 . www.wine.com.br

Di Lenardo Pinot Grigio IGT 2018

Ideal para dias de calor, é elaborado com uvas pinot gris pelo produtor Massimo di Lenardo, da região italiana de Friuli. Vai bem com queijos moles, a exemplo do de cabra, entradas leves, pescados e frutos do mar.

Preço promocional: R$ 84,50 / Preço original: R$ 130 / www.worldwine.com.br

Monteguelfo D.O.C.G. Chianti Classico 2016

Como manda a denominação de origem dos chianti, a uva sangiovese responde por 90% deste tinto. Completam a equação um blend de outras variedades, como canaiolo nero, colorino, merlot e cabernet Sauvignon. É elaborado pela família Cecchi, conhecida pelos rótulos do tipo.

Preço promocional: R$ 94 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 153,90 / www.wine.com.br

Vinhos em promoção: confira opções Vinhos em promoção: confira opções

Barahonda Barrica Monastrell Syrah 2015

É o resultado da mistura das uvas syrah e mourvèdre, que depois descansam seis meses em barricas de carvalho francês e o mesmo tanto nas garrafas. Quem responde pela produção é a vinícola Barahonda, situada na região espanhola de Yecla.

Preço promocional: R$ 99,88 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 130,90 / www.wine.com.br

Broglia Il Doge Gavi DOCG 2017

Desenvolvido pela vinícola Broglia, localizada na região italiana do Piemonte, este branco de aroma frutado e floral é uma ótima companhia para receitas mediterrâneas e carnes brancas.

Preço promocional: R$ 83,93 / Preço original: R$ 119,90 / www.grandcru.com.br

Portas da Herdade Reserva Tinto 2016

Fundada em 1958, a vinícola Herdade da Farizoa é uma das mais conhecidas do Alentejo, em Portugal. O rótulo Portas da Herdade Reserva Tinto 2016 junta duas uvas emblemáticas do país, a aragonês e a touriga nacional, além da internacional syrah. Em barricas de carvalho francês são nove meses de descanso.

Preço promocional: R$ 148,90 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 97,53 / www.wine.com.br

Viña Vilano Roble Tempranillo 2016

Este tinto é elaborado pela Bodegas Viña Vilano, vinícola localizada na Ribera del Duero, na Espanha, só com uvas tempranillo (as videiras têm cerca de 25 anos de idade). O vinho descansa três meses em barricas de carvalho americano e mais três dentro das garrafas.

Preço promocional: R$ 96,35 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 167,90 / www.wine.com.br

Burmester D.O.C. Douro Tinto 2017

Ótima companhia para cortes como alcatra e t-bone, além de pratos como estrogonofe, o tinto é um blend das uvas touriga nacional, tinta roriz e touriga franca. São algumas das mais representativas da região do Douro, em Portugal. Não à toa, é onde fica a vinícola responsável por este tinto, a Burmester, com mais de 260 anos de tradição.

Preço promocional: R$ 94 (não sócio Wine) / Preço original: R$ 127,90 / www.wine.com.br