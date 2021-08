7 versões de closet feminino e masculino para se inspirar

A maioria das pessoas pouco valoriza a área do closet dos seus imóveis. Elas pensam que se trata apenas de um ambiente de depósito de roupas, sapatos e outras peças de vestuário.

Só que esse espaço pode ser também um pequeno refúgio particular, um local onde se pode encontrar paz para refletir sobre o seu visual e montar looks perfeitos. Pensando assim, devemos considerar que as áreas de closet deveriam ser mais bem decoradas.

O texto a seguir apresenta uma relação com diferentes modelos de closet. Confira todos esses projetos e descubra qual estilo de ambiente combina com você - seus gostos e preferências.

1- Closet colorido

Exemplo de closet selecionado por Viva Decora Exemplo de closet selecionado por Viva Decora

A maioria dos móveis vendidos para compor ambientes de closet são feitos com acabamento em cores neutras como branco, pretos e madeira clara. E já que este é um ambiente, muitas vezes, pequeno e com pouca iluminação natural, suas paredes também foram pintadas em cores neutras e claras.

O lado positivo é que isso faz o espaço parecer maior, só que ele também pode parecer monótono e pouco atrativo - o que é um problema quando o mesmo fica aberto para outro espaço da casa, o quarto.

Existem várias formas de equilibrar as coisas, ou seja, fazer o closet parecer mais atraente, sem torná-lo escuro ou até cansativo olhar, dificultando a escolha das roupas.

Uma ideia é cobrir a parede de fundo dos armários abertos com um papel de parede. Também podemos colocar no ambiente um tapete colorido no piso. Em um cantinho especial, uma poltrona ou puff estampado. E ter módulos de armários e nichos em cores diversas.

São cores mais indicadas para decoração de closet: marrom-claro e escuro (a depender do tamanho do ambiente), azul-marinho, azul-claro, beringela, branco, cinza, rosa-claro, verde-claro (como menta), e bege.

2- Closet clean

Exemplo de closet selecionado por Viva Decora Exemplo de closet selecionado por Viva Decora

Agora, caso você prefira seguir um estilo de decoração mais clássico, pode continuar mantendo uma paleta clean para o seu closet. O que se pode fazer, neste caso, é ir trabalhando com os diferentes tons de madeira para os armários e dar pequenos toques de cor em alguns pontos do cenário. Fora isso, é eu brincando com a própria arrumação das roupas, o que pode ser feito de acordo com critérios diferentes. Por exemplo:

ocasião (esporte, trabalho ou festa);

tamanho das peças;

cor (pode-se fazer um degradê com elas);

Material de fabricação;

estação do ano;

E mais.

3 - Closet luxo

Exemplo de closet selecionado por Viva Decora Exemplo de closet selecionado por Viva Decora

Independente de o seu closet ser colorido ou clean, podemos melhorar ainda mais a sua decoração para que ele entre na categoria luxo. Detalhe, não é nada que tem a ver com dimensões do ambiente; tem mais a ver com pequenos toques ornamentais capazes de tornar mais rico este cenário. Nessa linha, podemos considerar a instalação de placas de espelho e lustres de cristal, além do uso de arranjos, tapetes tipo persa e coisas do tipo.

4 - Closet despojado

Exemplo de closet selecionado por Viva Decora Exemplo de closet selecionado por Viva Decora

Podemos acrescentar ainda mais da nossa personalidade na decoração do closet, se assim o espaço permitir. Através de um design de marcenaria, podemos criar um cenário com características mais esportivas, por assim dizer. Mas também podemos construir uma estrutura com elementos alternativos - como araras de metal, placas de madeira reciclada e blocos de concreto - que façam o closet fugir daquele padrão tradicional que conhecemos.

5 - Closet feminino

Exemplo de closet selecionado por Viva Decora Exemplo de closet selecionado por Viva Decora

Muitos closets são divididos por casais de diferentes sexos ou de mesmo sexo. Isso não importa muito. O fato é que cada pessoa é diferente e tem as suas preferências. E de acordo com isso, a sua casa pode apresentar um visual único. Ou seja, não existem decorações femininas e masculinas, decorações com características que remetam aquilo que a maioria das mulheres ou dos homens prefere.

Os ambientes cuja decoração é classificada como feminina costumam apresentar cores claras, quase sempre com móveis na cor branco. Vários detalhes da sua decoração são personalizados na cor rosa claro - o que é uma cor com simbolismo atribuído pelo nosso cérebro relacionado à figura da mulher. E também elementos de decoração como lustres com pingentes de cristal, arranjos de flores, itens com babado e brilho, entre outras coisas.

6 - Closet masculino

Exemplo de closet selecionado por Viva Decora Exemplo de closet selecionado por Viva Decora

Os homens, em sua maioria, preferem um cenário diferente, e essa ideia pode ser replicada também nas decorações de closet. Nesse caso, se recomenda a utilização de um pano de fundo em cores como cinza, marrom e azul, que são tonalidades que remetem a ideia de sofisticação, formalidade e seriedade. E, diferente do que se vê em ambientes femininos, quanto menos ornamentos, melhor - mas vale expor itens como sapatos, malas e chapéus.

7 - Closet de vidro

Exemplo de closet selecionado por Viva Decora Exemplo de closet selecionado por Viva Decora

Este termo, 'closet de vidro', estava bastante em alta nas publicações de artigos sobre decoração de interiores. Algumas pessoas têm dúvidas quanto a isso, pensando que se trata de um ambiente com prateleiras de vidro ou dividido do quarto por uma divisória de vidro. Bem, até poderia ser. Contudo, isso se refere mais aos ambientes de closet com armários com fechamento de portas de vidro, com visual super sofisticado.

São opções de vidro para o fechamento de armários de roupas: vidro temperado em tonalidades como fumê e bronze.

Qual é a ideia por trás de fazer o fechamento dos armários com vidro? Não quero dizer que todo closet tem que ter armários fechados. A ideia é ter setores com este fechamento para proteger algumas peças mais valiosas e delicadas do vestuário e, ao mesmo tempo, poder vê-las sem ter que abrir a porta. Fica a dica.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.