Importadora brasileira vai ao Chile em busca do vinho perfeito e cria linha com 400 mil garrafas

O Brasil é o principal mercado de vinhos chilenos e os números comprovam isso. De acordo com a Ideal BI Consulting, especializada no mercado de vinhos, cerca de 14% de toda a produção chilena de vinhos é exportada para o Brasil.

Esse cenário reflete a crescente demanda dos brasileiros por rótulos chilenos, que, nos últimos anos, têm encontrado no país um mercado seguro, especialmente diante das dificuldades globais, como guerras, problemas logísticos e o aumento dos custos de produção. Entre 2017 e 2022, países como a Europa e os Estados Unidos registraram quedas no consumo de vinho de 2% a 4%, enquanto a China teve uma redução ainda mais acentuada, de 17%.

Visando esse cenário positivo, a importadora Grupo Wine (responsável pelas marcas Wine e Cantu) decidiu criar uma marca própria de vinhos com um perfil que atendesse ao consumidor brasileiro. Foi assim que surgiu a Dínamo Wines, uma linha autoral que foca em vinhos de entrada, com preços acessíveis. A linha é composta por quatro vinhos varietais: Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot e Sauvignon Blanc, todos com preço abaixo de R$ 30 por garrafa, visando oferecer bom custo-benefício.

O desenvolvimento dessa linha teve como base a análise da base de dados do grupo, que possui mais de 11.000 rótulos degustados e catalogados, e estuda as preferências do público brasileiro. O investimento total para criar a Dínamo Wines foi de R$ 4 milhões.

Segundo German Garfinkel, VP Corporativo do Grupo Wine, em entrevista à EXAME Casual, embora a produção aconteça em parceria com a IWCC (um grupo proprietário de diversas vinícolas chilenas), a definição dos protocolos técnicos e o perfil enológico final foram desenvolvidos exclusivamente pelo time de enologia do Grupo Wine. “Foram inúmeras viagens, visitas técnicas, análises de vinhedos e fornecedores, além da busca pela matéria-prima ideal”, diz.

A empresa espera comercializar 400.000 garrafas da linha Dínamo neste ano com a safra 2024. A produção já está focada na safra de 2025, com lançamento previsto para o final deste ano ou início de 2026, respeitando o tempo ideal de amadurecimento de cada varietal.

Terroir

A ideia da importadora foi passear pelo terroir do Chile. O Merlot, por exemplo, vem do Vale Central, com solos profundos e a influência dos Andes, conferindo taninos suculentos e aromas intensos.

O Cabernet Sauvignon, também da mesma região, é marcado por sua estrutura e intensidade, enquanto o Carmenère, cultivado na depressão intermediária, traz uma textura aveludada e uma tipicidade única.

Já o Sauvignon Blanc, oriundo das áreas próximas à Cordilheira dos Andes, aposta na acidez vibrante e no caráter mineral da casta.

Entre Dois Mundo

Além da Dínamo Wines, o Grupo Wine lançou, no ano passado, uma parceria com a vinícola Miolo, uma das maiores do Brasil, para criar a linha Entre Dois Mundos. Essa linha inclui dois segmentos: Maraví, focada em espumantes, e Kaipú, com vinhos, oferecendo ao consumidor uma variedade de sete rótulos e diferentes experiências. Os preços para seguem a mesma filosofia de ser mais de entrada com R$ 60 para os espumantes e R$ 45 para os vinhos tranquilos (sem borbulhas).

Ambas as linhas – Dínamo Wines e Entre Dois Mundos – podem ser encontradas em mais de 15.000 pontos de venda espalhados pelo Brasil, incluindo supermercados, adegas e restaurantes. Além disso, estão disponíveis no e-commerce e nas 17 lojas físicas da Wine em todo o país.