Porsche acelera e tem recorde de vendas no 1º trimestre deste ano

Seguindo a alta no mercado de automotivos importados, a Porsche Brasil anunciou ontem (06) que houve um aumento de 2,6% em vendas no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020.

Com 830 unidades entregues, o resultado é um recorde de vendas em um único trimestre, “e dá sequência ao bom momento vivido pela marca no país – as vendas cresceram 35% em 2020 quando comparadas a 2019”, segundo comunicado à imprensa.

“Mesmo com todas as dificuldades decorrentes da pandemia neste primeiro trimestre, mantivemos nosso comprometimento com os clientes e parceiros de negócios, estabelecendo um novo recorde”, disse Werner Schaal, diretor de Vendas da Porsche Brasil.

Segundo a marca, a alta das vendas se dá não apenas pela paixão dos brasileiros pela Porsche, mas também pelo atendimento de excelência ao consumidor. “Os resultados consecutivos de crescimento nas vendas são uma prova da motivação de nossos revendedores e colaboradores, bem como da mais pujante linha de modelos que já tivemos: do 911 ao primeiro carro esportivo totalmente elétrico da marca, o Taycan, toda a família Porsche vem fazendo grande sucesso no Brasil”, destacou.

O 911, aliás, se mantém no topo da lista dos modelos mais vendidos da Porsche (269 unidades), seguido pelo Macan, com 204 automóveis neste trimestre. Já o Taycan, foram 165 unidades entregues, atingindo a terceira posição dentre os modelos Porsche e se consagrando na liderança em emplacamentos (156 unidades) de todos os modelos 100% elétricos do país. “Essa liderança confirma o comprometimento da empresa em entregar um novo produto esportivo eletrificado com alma Porsche”, disse Schaal. O Cayenne foi o quarto modelo mais vendido (100 unidades), enquanto o 718 Boxster, por sua vez, registrou 60 entregas. Cayman e Panamera fecham a lista, com 28 e 4 entregas, respectivamente.

Falando ainda em sustentabilidade, em 2020, um terço de todos os veículos da marca entregues na Europa eram total ou parcialmente elétricos, já no mundo este número foi de 17%. A marca se comprometeu em até 2025, metade de todos os novos veículos vendidos terão um motor elétrico. A partir de 2030, mais de 80% dos novos veículos serão elétricos. “A sustentabilidade é uma parte importante da nossa Estratégia 2030, do ponto de vista holístico: economicamente, ecologicamente e socialmente”, afirmou Oliver Blume, Presidente do Conselho Executivo da Porsche AG.