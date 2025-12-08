Economia

Faturamento de hospedagem e alimentação deve subir R$ 6 bi em dezembro

Estimativa do setor para dezembro apresentou aumento em relação aos dados divulgados no ano anterior

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19h15.

A expectativa de faturamento do setor de hospedagem e alimentação do Brasil para dezembro deste ano aumentou 7,1% em relação a 2024, segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp).

De acordo com os dados, o faturamento do setor em dezembro de 2024 foi de R$ 74,6 bilhões. Desse valor, R$ 9,6 bilhões foram de hospedagem e R$ 65 bilhões com alimentação.

Já em 2025, o faturamento projetado é de R$ 80 bilhões no último mês, sendo R$ 11 bilhões em hospedagem e R$ 69 bilhões no setor de alimentação.

Com isso, o faturamente deve crescer R$ 6 bilhões de um ano para o outro.

O setor de alojamento apresentou o aumento maior na expectativa de faturamento neste ano, com crescimento de 13,8%. Já a parte de alimentação apresentou o crescimento de 6,1%.

Movimentação de turistas explica alta

O motivo do aumento, segundo a Fhoresp, é o movimento de turistas viajando e aquecimento do mercado interno.

De acordo com análise do coordenador do núcleo de pesquisa da entidade, o mês de dezembro costuma ser o melhor para os segmentos por conta das férias escolares, festas de fim de ano e pagamento do 13º aos trabalhadores.

Apesar da alta, a entidade agumenta que a inflação barrou um aumento real para os estabelecimentos. Segundo a Fhoresp, a inflação fez com que os segmentos reduzissem a própria margem de lucro ao não repassar os aumentos nos produtos para o consumidor final.

Dessa forma, embora o volume tenha aumentado, isso não significa que o faturamento maior irá representar lucro maior para os segmentos de hospedagem e alimentação.

A projeção desenvolvida pela Fhoresp leva em conta os índices da receita nominal da pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

