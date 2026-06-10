Inflação nos EUA, juros no Canadá e indústria no Brasil: o que move os mercados

Agenda do mercado: o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulga o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) referente ao mês de maio, acompanhado pelo seu Núcleo
Redação Exame
Publicado em 10 de junho de 2026 às 05h30.
Os investidores terão uma quarta-feira, 10, de forte atenção aos indicadores internacionais, com destaque absoluto para a inflação nos Estados Unidos.
Às 9h30, o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulga o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) referente ao mês de maio, acompanhado pelo seu Núcleo. Os dados são cruciais para o monitoramento dos preços na maior economia do mundo.
Em abril, o CPI avançou 0,6% na comparação mensal e 3,8% na anual, enquanto o núcleo registrou alta de 0,4% (m/m) e 2,8% (a/a).
Um pouco antes, às 9h, a agenda doméstica traz os dados do IBGE sobre a Produção Industrial Regional referente ao mês de abril.
Também no cenário nacional, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga os Indicadores Industriais e, à tarde, às 14h30, o Banco Central do Brasil (BCB) apresenta o fluxo cambial semanal com os dados apurados até 5 de junho - que, na semana anterior, somou US$ 2,805 bilhões.
No plano político e institucional, as atenções se dividem entre a articulação interna em Brasília e os compromissos internacionais.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, cumpre agenda na capital federal, onde conduz uma série de reuniões internas com membros do próprio Ministério da Fazenda ao longo do dia.
Enquanto isso, a representação externa do país fica sob os refletores em Xangai, na China, onde o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cumpre mais um dia de compromissos oficiais e segue participando de eventos com investidores e autoridades locais.
Mais tarde, às 10h45, as atenções se voltam para o Canadá, com a decisão de política monetária do Banco Central canadense (BoC). Em março, a autoridade manteve a taxa de juros do país em 2,25% ao ano.
Na sequência, às 11h30, o Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos publica os dados oficiais sobre os estoques de petróleo bruto referentes à semana encerrada em 5 de junho.
A agenda de indicadores macroeconômicos do dia fecha à tarde no mercado americano. Às 14h, o Tesouro dos EUA realiza o leilão de T-notes de 10 anos, movimentando as negociações dos títulos públicos.