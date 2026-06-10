Inflação nos EUA, juros no Canadá e indústria no Brasil: o que move os mercados

Os investidores terão uma quarta-feira, 10, de forte atenção aos indicadores internacionais, com destaque absoluto para a inflação nos Estados Unidos.

Às 9h30, o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulga o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) referente ao mês de maio, acompanhado pelo seu Núcleo. Os dados são cruciais para o monitoramento dos preços na maior economia do mundo.

Em abril, o CPI avançou 0,6% na comparação mensal e 3,8% na anual, enquanto o núcleo registrou alta de 0,4% (m/m) e 2,8% (a/a).

O que acompanhar no Brasil

Um pouco antes, às 9h, a agenda doméstica traz os dados do IBGE sobre a Produção Industrial Regional referente ao mês de abril.



Também no cenário nacional, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga os Indicadores Industriais e, à tarde, às 14h30, o Banco Central do Brasil (BCB) apresenta o fluxo cambial semanal com os dados apurados até 5 de junho - que, na semana anterior, somou US$ 2,805 bilhões.

No plano político e institucional, as atenções se dividem entre a articulação interna em Brasília e os compromissos internacionais.



O ministro da Fazenda, Dario Durigan, cumpre agenda na capital federal, onde conduz uma série de reuniões internas com membros do próprio Ministério da Fazenda ao longo do dia.

Enquanto isso, a representação externa do país fica sob os refletores em Xangai, na China, onde o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cumpre mais um dia de compromissos oficiais e segue participando de eventos com investidores e autoridades locais.

Juros no Canadá e Petróleo

Mais tarde, às 10h45, as atenções se voltam para o Canadá, com a decisão de política monetária do Banco Central canadense (BoC). Em março, a autoridade manteve a taxa de juros do país em 2,25% ao ano.

Na sequência, às 11h30, o Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos publica os dados oficiais sobre os estoques de petróleo bruto referentes à semana encerrada em 5 de junho.

A agenda de indicadores macroeconômicos do dia fecha à tarde no mercado americano. Às 14h, o Tesouro dos EUA realiza o leilão de T-notes de 10 anos, movimentando as negociações dos títulos públicos.