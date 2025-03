Por que os tênis de corrida estão conquistando o mundo da moda?

O mês de março começou com diversos eventos e lançamentos de moda. A Semana de Moda de Milão se encerrou na segunda-feira, 3, e no mesmo dia se iniciou a edição parisiense. Nesta semana, a marca de corrida Hoka e a grife italiana de luxo Marni apresentaram uma versão do tênis Bondi B3LS.

O modelo acolchoado possui um toque de moda, sem deixar o desempenho do calçado de lado. Os solados robustos e amortecidos da Hoka permanecem no tênis, com a adição cores e em um tecido acolchoado inspirada nos desenhos de Andy Warhol, segundo Francesco Risso, diretor criativo da Marni.

Segundo o site Business of Fashion, o tênis será lançado em quatro opções de cores no dia 3 de abril, por US$ 395 (R$ 2.270).

Esta não é a primeira colaboração da Hoka com uma marca de moda. No ano passado, a marca francesa fez parcerias com Comme des Garçons e Paria Farzaneh, sinalizando que pretende adotar linhas que mesclam moda e performance.

"Estar com um parceiro como a Marni nos coloca em um patamar completamente diferente, permitindo que nos conectemos com consumidores que talvez já conheçam a Hoka, mas agora tenham uma nova forma de se expressar com a marca", disse Colin Ingram, vice-presidente global de produtos da Hoka ao BOF.

Em meio a crise de grandes marcas como a Nike, que têm sofrido para atender os anseios de consumidor, o objetivo da Hoka é atrair novos públicos sem deixar de lado o esporte.

Atualmente, uma das estratégias das marcas esportivas é lançar modelos retrôs repaginados. Um exemplo é a Adidas, que recentemente anunciou a linha de luxo A-Type, que reinterpretará itens clássicos da marca com materiais premium.

A Fila, ainda que pertencente a Coreia-do-Sul, também apresentou sua herança italiana através da moda esportiva no ano passado com a coleção Bellissimo Country Club.

A Hoka possui 16 anos no mercado e ainda não tem um grande acervo de modelos retrô para explorar. Para Ingram, no entanto, isto é algo positivo, pois a incentiva a marca a inovar constantemente. O modelo Bondi 3, por exemplo, foi lançado em 2014 como um tênis de corrida até ganhar uma versão casual.

O copo meio cheio tem aparecido, já que em janeiro a Hoka anunciou que as vendas no último trimestre de 2024 atingiram US$ 531 milhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Com a popularização das corridas de rua pelo mundo, os corredores desejam por tênis que entreguem performance e estilo.