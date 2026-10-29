Desenho a lápis e papel: Prada recruta veterano da Disney para comercial de Natal

A inteligência artificial pode até ter dominado a publicidade, mas o luxo segue no que é feito à mão. Prova disso é a nova campanha de fim de ano da Prada, feita com o animador John Pomeroy, veterano dos estúdios Disney, estrelada por Sadie Sink (Stranger Things) e Maya Hawke (Stranger Things) e publicada na última terça-feira, 27.

John Pomeroy, que tem passagens por produções como Pocahontas e Fantasia 2000, assina as ilustrações feitas a lápis e papel para a ação Drawing Prada: Animated by Hand. Sob a direção criativa de Miuccia Prada e Raf Simons, o projeto combina fotografias de estúdio, feitas por Glen Luchford, com animações tradicionais de animais da floresta em um cenário de neve.

O elenco reúne nomes como Sadie Sink, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Chen Haoyu e Luther Ford.

Distância da IA

A decisão surge como um contraponto direto à recente adesão do mercado publicitário a ferramentas gerativas. De acordo com dados da Interactive Advertising Bureau, quase dois terços dos compradores de mídia digital utilizam IA gerativa na produção de vídeos, enquanto marcas de grande porte enfrentam rejeição do público pelo uso de recursos sintéticos em comerciais natalinos.

Em material de bastidores divulgado pela marca, Pomeroy destacou que a animação analógica serve para demonstrar que o trabalho feito à mão permanece vivo e relevante. A iniciativa contrasta com o movimento de empresas como a Coca-Cola, que recebeu críticas do público ao utilizar inteligência artificial em seus comerciais de Natal recentes.