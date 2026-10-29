Casual
MELHORES HOTÉISARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESRELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Desenho a lápis e papel: Prada recruta veterano da Disney para comercial de Natal

Sob a direção de Miuccia Prada e Raf Simons, projeto reúne nomes do cinema em cenários de neve ilustrados à mão para valorizar o trabalho humano na moda

Prada: campanha feita à mão reafirma o luxo

Prada: campanha feita à mão reafirma o luxo

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13h34.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobrePrada
Saiba mais

A inteligência artificial pode até ter dominado a publicidade, mas o luxo segue no que é feito à mão. Prova disso é a nova campanha de fim de ano da Prada, feita com o animador John Pomeroy, veterano dos estúdios Disney, estrelada por Sadie Sink (Stranger Things) e Maya Hawke (Stranger Things) e publicada na última terça-feira, 27.

John Pomeroy, que tem passagens por produções como Pocahontas e Fantasia 2000, assina as ilustrações feitas a lápis e papel para a ação Drawing Prada: Animated by Hand. Sob a direção criativa de Miuccia Prada e Raf Simons, o projeto combina fotografias de estúdio, feitas por Glen Luchford, com animações tradicionais de animais da floresta em um cenário de neve.

O elenco reúne nomes como Sadie Sink, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Chen Haoyu e Luther Ford.

yt thumbnail

Distância da IA

A decisão surge como um contraponto direto à recente adesão do mercado publicitário a ferramentas gerativas. De acordo com dados da Interactive Advertising Bureau, quase dois terços dos compradores de mídia digital utilizam IA gerativa na produção de vídeos, enquanto marcas de grande porte enfrentam rejeição do público pelo uso de recursos sintéticos em comerciais natalinos.

Em material de bastidores divulgado pela marca, Pomeroy destacou que a animação analógica serve para demonstrar que o trabalho feito à mão permanece vivo e relevante. A iniciativa contrasta com o movimento de empresas como a Coca-Cola, que recebeu críticas do público ao utilizar inteligência artificial em seus comerciais de Natal recentes.

Acompanhe tudo sobre:PradaModaMarketing

Mais de Casual

Por que a United Airlines criou um vinho a 35 mil pés para classe executiva

Dia do Livro: as leituras recomendadas por 15 executivos

Por que os espelhos de corpo estão sumindo dos quartos de hotel

Venezuela quer levar filme sobre moradia e herança colonial ao Oscar de 2027

Mais na Exame

Carreira

Só metade dos cargos de liderança tem sucessor pronto em casa. Uma empresa de dados quer mudar isso

Pop

'A Fazenda 18': enquete aponta qual peão está praticamente salvo desta roça

Esporte

Fórmula 1: Viracopos recebe 800 toneladas de equipamentos para o GP de São Paulo

Um conteúdo Bússola

Quanto custa para implementar IA em uma PME?