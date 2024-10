Por que, com o tempo, as mulheres voltaram a usar óculos gigantes?

Não é uma tendência, mas talvez o estilo de óculos da Edna, de "Os Incríveis", pode ser uma referência de moda de uns tempos para cá. Armações grandes voltaram a ser populares entre as mulheres.

Segundo reportagem do New York Times, o motivo pelo estilo tem a ver, claro, com aparência, mas também com a autoimagem das mulheres e a maneira como elas interagem com o mundo em diferentes fases da vida.

Os jovens na fase escolar, quando precisam usar óculos, optam por lentes de contato não considerar o acessório "legal o suficiente". Só mais tarde, quando questões como conveniência e estereótipos profissionais entram em jogo, é que os óculos geralmente começam a surgir. Junte isso com a necessidade de usar óculos para leitura, daí temos a explosão do estilo de óculos grandes.

Mas existem outras explicações, claro.

Óculos feminino grande (Jeremy Moeller/Getty Images)

Fator Andy Warhol

De acordo com o NYT, o chamado fator Andy Warhol é importante também. O artista dizia que usava uma peruca platinada porque, quando ele fazia isso, todos notavam a cor do cabelo e não o fato de que não era real.

Da mesma forma, quando você usa óculos grandes com armações pesadas, as pessoas tendem a se concentrar mais no estilo do que no fato de que sua visão está desaparecendo. Usar esses óculos é chamar a atenção para os óculos e todos os estereótipos associados a eles, em vez da fragilidade implícita.

Esses pensamentos são diferentes daqueles associados a óculos de sol gigantes, também um fenômeno atemporal, mas enraizado na mitologia eterna de Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn e celebridades se escondendo dos paparazzi.

A grande sacada é que as armações grossas têm seu nicho, comunicam certa seriedade e até mesmo nerdice.

Algo que era descartado na adolescência pode assumir novo significado na vida adulta.