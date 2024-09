Em ascensão, mercado de óticas chama a atenção de franqueados

São poucos os ramos de negócios que acumulam tantos sinais de prosperidade como o de óticas no Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abióptica), o setor cresceu 5,7% em 2023 e deve avançar mais 4,2% neste ano.

A reserva de mercado também é impressionante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 40 milhões de brasileiros necessitam correção visual. A isso soma-se o uso cada vez mais frequente de telas no mundo inteiro.

É normal, portanto, que muitos empresários vislumbrem oportunidades de negócios na venda de óculos e lentes. No recorte de franquias, destaca-se a Ótica Center, fundada pelo paulista Marcio Kendi.

Com um faturamento médio anual de R$ 3 milhões por unidade franqueada, a rede oferece um retorno de até 18 meses. “É uma oportunidade de investimento para atuar em um setor ainda em consolidação no Brasil”, diz Kendi. “Ao contrário de regiões como Estados Unidos ou Europa, nosso país ainda não possui nenhuma ótica líder absoluta.”

Inaugurada em 2021, a franquia Ótica Center tem 26 unidades, com lojas consolidadas no mercado paulista e está em expansão na Bahia. O avanço da marca se deve principalmente à perspicácia do modelo de negócios que oferece.

Loja da Ótica Center no bairro da Penha, em São Paulo: consolidada no mercado paulista, franquia mira agora em outros estados como a Bahia (Ótica Center/Divulgação)

Serviços essenciais

Um exemplo: não é segredo para ninguém que um dos maiores desafios para o sucesso de uma empresa recém-inaugurada é encontrar colaboradores competentes e confiáveis. É por isso que a contratação de funcionários como gerentes, vendedores e caixas está compreendida na taxa de franquia da Ótica Center durante os três primeiros meses de funcionamento da unidade. “A formação de pessoas sempre foi o centro de nossa operação”, afirma Kendi.

A taxa de franquia também inclui consultoria financeira e de crediário, além de monitoria, supervisão in loco, gerenciamento de anúncios digitais em plataformas como Facebook e Google e projeto arquitetônico exclusivo para novas unidades. “Esse formato foi pensado sob medida para dar o maior apoio possível para que os nossos parceiros inaugurem seus negócios da melhor maneira”, diz Kendi.

Sucesso dos franqueados

Kendi afirma que o principal indicador de êxito da rede é o sucesso das unidades já inauguradas. Com taxa de 100% de sucesso, a Ótica Center também oferece uma estrutura diferenciada de soluções inclusas no royalty. São elas:

⁠Sistema customizado especializado na operação própria

Sistema integrado de análise de crédito e inadimplência por safra

Envio de mensagens integrado com foco em indicação e fidelização

Relatório de gestão à vista

Treinamentos técnicos, operacionais e de gestão

⁠Análise de DRE (Demonstrativo de Resultado de Exercício - um relatório financeiro do que ocorreu em um período específico, com resumo de operação de vendas, custo e despesas para se apurar o lucro do período analisado) e Gestão de Fluxo de Caixa

Desenvolvimento contínuo de melhorias, como conciliação integral de contas

“É um rol de ferramentas que não se encontra por aí, especificamente pensadas para garantir o sucesso dos nossos parceiros”, diz Kendi, que, dentre elas, destaca a importância de contar com uma equipe de tecnologia exclusiva da rede que interage com o sistema de controle próprio e específico para esse tipo de operação.

Marcas exclusivas e negociações benéficas

Todo mês, chegam 500 novos lançamentos às lojas, sempre repondo a demanda do consumidor por novidades. Dentre as marcas próprias, a franquia da Ótica Center lançou linhas licenciadas com artistas. Destaque para a marca Frans, que conta com uma linha exclusiva da apresentadora Ticiane Pinheiro; para a Bergmann, com uma linha de design singular assinada pelo artista e designer Ronald Sasson, além da linha voltada a amantes de esportes da marca Swell, que foi assinada pelo Daniel Friedmann, um dos precursores do surfe nacional.

Há outras cinco marcas destinadas a públicos diferentes, como amantes de moda ou música eletrônica, com apelo de sustentabilidade ou para o público infantil.

Além disso, as franquias da Ótica Center oferecem óculos de grau na hora em 100% de suas unidades. Para receitas de até quatro graus esféricos e dois graus negativos cilíndricos, além de lentes com antirreflexo e filtro de luz azul, são montadas na hora. Com a receita em mãos, o cliente escolhe o modelo de sua preferência e em até uma hora ele sai da unidade com o óculos completo para sua necessidade.

Modelo Smart

O modelo padrão das lojas Ótica Center é de 80 m². São lojas maiores, com serviço completo de laboratório interno de montagem e projetadas por uma equipe de designers de interiores e de arquitetos para trazer agilidade, conforto e tecnologia de ponta para os clientes.

Cultura de proximidade

Kendi ressalta também a importância de transmitir a seus parceiros os valores da cultura da empresa. Por isso, no rol de benefícios da franquia, ainda destaca a consultoria de gestão e de auditoria de processos. “São estratégias que desenvolvemos ao longo do caminho baseadas em indicadores internos para aumentar os ganhos, a eficiência e identificar oportunidades de melhoria. A receita é apenas um indicador de resultado de todo um processo voltado para satisfação e fidelização”, diz.

Franqueado da rede, André Simões encontrou na Ótica Center um ambiente seguro para abrir seu próprio negócio. “Fiquei muito feliz em ter acertado de primeira ao escolher investir na Center. Esse sucesso é resultado dos produtos oferecidos pela franquia somados às minhas experiências anteriores”, diz. André é franqueado da Center e, atualmente, uma unidade em Jundiaí.

Ensinamentos japoneses

Kendi aplicou ao seu negócio as lições herdadas da cultura japonesa com seu pai, Yoshio Tamai. O primeiro valor é o do gambatê, que significa conseguir entregar seu melhor por meio de esforço e concentração.

O segundo é o foco no pessoal, que deriva da humildade de ouvir ativamente os outros à sua volta para identificar e implementar pontos de melhoria. O terceiro é tão simples quanto justiça. Ou seja, remunerar bem os funcionários que se destacam em suas funções é mais que obrigação – é seu dever para continuar crescendo. Esses valores são os pilares de sustentação de toda a estrutura da franquia. Desde a liderança da empresa, que tem Thiago Monaro como sócio-cofundador e administrador da franquia Ótica Center, a todos os colaboradores das unidades franqueadas.

Com sede de crescimento, mas com fortes bases de apoio aos seus franqueados, a Ótica Center espera chegar ao número de 130 lojas até 2031.

Raio-x Ótica Center

Investimento inicial total: R$ 421 mil

Royalties: 4% sem faturamento bruto

Taxa de publicidade: 2% sem faturamento bruto

Faturamento médio mensal: R$ 270 mil

Lucro médio mensal: 20%

Prazo de retorno: 10 meses + 8 meses de maturação