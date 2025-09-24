Por que a Technos é a marca de relojoaria nacional mais sustentável

A marca Technos nasceu na Suíça, foi comprada por um grupo japonês e, desde os anos 1970, está nas mãos de empresários brasileiros. A empresa, uma das maiores relojoarias da América do Sul, agora tem outro feito do qual se orgulhar.

O grupo acaba de se tornar a primeira empresa do setor nacional a receber a Certificação Empresa B Corp, que atesta o compromisso com práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

Entre as ações que contribuíram para a conquista do selo está a adoção de um sistema de gestão ambiental certificado ISO 14.001, que estabeleceu metas de redução de consumo de água, energia e carbono, e implementou a logística reversa de 100% das embalagens e relógios. A companhia também aposta na gestão de combustíveis da frota com incentivo ao uso de etanol, além de campanhas de conscientização ambiental.

No campo social, o grupo promove a diversidade e inclusão, com equilíbrio de raça e gênero em todos os níveis hierárquicos. Também investe em incentivos à qualidade de vida, como o Programa Cuidar, que oferece ações de saúde e bem-estar, e o Programa Plural, com encontros sobre diversidade. As ações sociais também se estendem a iniciativas como bazares beneficentes e projetos de formação para jovens e empreendedores.

Em relação à governança, o Grupo Technos adota um Código de Conduta Ética acessível a todos os colaboradores e exige que os fornecedores também sigam normas éticas semelhantes. A participação ativa no CIEAM e auditorias internas garantem a transparência e o alinhamento com as melhores práticas ESG.

Tradição e inovação sustentável

Criada em 1924 na Suíça e consolidada no Brasil, a Technos — que dá nome ao grupo e faz parte do portfólio da companhia — se tornou uma das marcas mais tradicionais do Brasil. No segundo trimestre deste ano, apresentou receita de R$ 121,9 milhões, um aumento de 22,5% em comparação com o mesmo período no ano passado. O lucro foi de R$ 67,9 milhões, crescimento de 24%.

“A Certificação B é o resultado de uma jornada consistente que o Grupo Technos vem construindo nos últimos três anos. Estabelecemos metas ambiciosas e inspiradas em referências internacionais, com o objetivo de evoluir com responsabilidade. Agora, validamos de forma concreta o nosso compromisso em gerar impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente”, explica Ricardo Lessa, coordenador de ESG do Grupo Technos.

Além de reforçar o compromisso com práticas ambientais e sociais, o Grupo Technos também se destaca pela inovação dentro de um setor tradicional. A linha Automática da Technos, por exemplo, resgata a tradição relojoeira ao oferecer relógios mecânicos que dispensam o uso de bateria.

“A conquista da Certificação Empresa B™ não é apenas uma validação das nossas práticas, mas também uma oportunidade para fortalecer nosso compromisso com o futuro. Queremos que nossa história de mais de um século seja uma fonte de inspiração para a próxima geração de consumidores e empresas que buscam fazer a diferença”, afirma Laura Goretti, diretora de Marketing do Grupo Technos.