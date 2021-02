Pisou, colocou: conheça o tênis GO FlyEase, lançamento da Nike

A prova de como o design, a inovação e a engenharia podem se reunir para criar um tênis prático. “É intuitivo, fácil de colocar, fácil de tirar”, disse a Nike em comunicado sobre o lançamento do tênis GO FlyEase. Um calçado livre do uso de mãos, para quem tem pressa ou quer praticidade.

O usuário pode calçar os sapatos sem se curvar ou utilizar as mãos, graças a uma “dobradiça biestável que permite que o calçado seja seguro em estados totalmente abertos e fechados”, disse a Nike. O tênis literalmente abre e fecha ao ser vestido e retirado.

O ato natural de tirar o sapato, foi simplificado. Ao encostar com as pontas dos pés no calcanhar do outro, o tênis dobra para o chão, abrindo uma fenda que facilita a retirada do pé. “A flexibilidade única da faixa tensionadora sobrecarrega uma ação que muitos podem considerar natural (tirar o sapato) e reimagina completamente esse movimento como base para um design acessível”, disse a Nike.

A tecnologia FlyEase já foi empregada em mais de 20 modelos de calçados para basquete, corrida e roupas esportivas. Além disso, os modelos seguem três pilares: precisam ser fáceis de abrir e fechar, simples para colocar e tirar e precisam acomodar diferentes formatos de pés.

Segundo relatório da WGSN, a tendência do uso dos tênis se manteve em alta com a pandemia. “Com as mudanças nos estilos de vida, e a busca por conforto e multifuncionalidade, os usuários procuram tênis que utilizam materiais atemporais para criarem looks práticos e requintados”, disse Lucila Saldana.

O Nike GO FlyEase está disponível em três cores: branco, azul claro e volt (verde fluorescente da marca), preto, turquesa e carmim, e preto e azul. O tênis será vendido por 120 dólares, e está disponível somente para membros selecionados da Nike. A venda para o público está planejada para o final deste ano.