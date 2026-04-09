Quem é Gianpiero Lambiase, o engenheiro que trocou a Red Bull pela McLaren

Max Verstappen está em um momento difícil da Fórmula 1 em 2026. E a última notícia do esporte vai piorar o cenário: Gianpiero Lambiase, engenheiro do piloto alemão e principal responsável pelo sucesso da Red Bull Racing nos últimos anos, anunciou que está de saída da escuderia e vai assumir uma posição de destaque na McLaren em 2028.

Conhecido mundialmente como "GP", o engenheiro britânico-italiano de 45 anos encerra um ciclo de mais de uma década em Milton Keynes. E pode ser o trunfo necessário para que a McLaren garanta mais um troféu no Mundial de Construtores da Fórmula 1. No ano passado, a escuderia se sagrou campeã.

Gianpiero Lambiasi no paddock da Red Bull Racing na final da Fórmula 1 2025 (Mark Thompson/Getty Images)

Quem é Gianpiero Lambiase?

Formado em engenharia mecânica pela Universidade de Londres, Lambiase é um veterano cuja trajetória personifica a resiliência técnica.

Ele iniciou a carreira em 2005 na Jordan e permaneceu na mesma estrutura física através de sucessivas trocas de comando e identidade. Passou por Midland, Spyker e Force India. Durante esse período, lapidou a capacidade de extrair performance de equipamentos limitados, trabalhando com pilotos como Vitantonio Liuzzi e Sergio Pérez.

A chegada à Red Bull no final de 2014 foi o prelúdio para o que viria a ser a parceria mais vitoriosa da década: em 2016, ele foi designado para o carro de Max Verstappen. O que se seguiu foram quatro títulos mundiais e mais de 70 vitórias, em uma parceria emocional e de confiança entre o piloto e o engenheiro.

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, lidera a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo no autódromo José Carlos Pace, também conhecido como Interlagos, em São Paulo, Brasil, em 8 de novembro de 2025. (Nelson ALMEIDA/AFP)

Futuro na McLaren?

O impacto da saída de Lambiase da Red Bull vai muito além das planilhas de telemetria. Entre os especialistas, circula a informação de que ele era o único capaz de domar o temperamento de Max Verstappen via rádio. A dinâmica entre os dois, pautada por uma franqueza absoluta e, por vezes, um sarcasmo ácido, tornou-se a marca registrada de uma equipe que não aceitava nada menos que a perfeição.

Ao longo dos anos, Lambiase desenvolveu uma psicologia de pista que permitia ao holandês focar exclusivamente na pilotagem, enquanto o engenheiro geria o caos das estratégias e as variações técnicas sob pressão extrema. Essa simbiose foi fundamental para que Verstappen transformasse o talento na consistência clínica necessária para dominar o esporte entre 2021 e 2024.

Ao assinar com a McLaren, Lambiase leva consigo a "receita" do sucesso da Red Bull para uma equipe que vive a melhor fase técnica em anos. Em Woking, a função do engenheiro será de alta senioridade, focada em otimizar as operações de pista e oferecer suporte estratégico ao comando de Andrea Stella.