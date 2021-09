Pelé recebe alta da UTI e é transferido para quarto de hospital em SP

O tricampeão mundial Pelé recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein e foi transferido para um quarto nesta terça-feira, 10 dias após ter sido submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito.

Pelé, de 80 anos e apontado como melhor jogador de futebol de todos os tempos, apresenta boa condição clínica, de acordo com boletim médico divulgado pelo hospital.

O ex-jogador disse em publicação nas redes sociais estar com "muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação".

"Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação", disse Pelé ao lado de uma foto comemorando com os punhos erguidos dentro do quarto. Ele também agradeceu as "milhares de mensagens de carinho" que recebeu.

Tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970, Pelé foi internado na semana retrasada para ser submetido a exames de rotina que, segundo o ex-jogador, não tinham sido realizados antes devido à pandemia de Covid-19.

Durante os exames foi identificado um tumor no cólon direito, que foi retirado e encaminhado para análise patológica.

O ex-jogador do Santos vinha passando a maior parte do tempo em casa no Guarujá (SP) para se proteger da pandemia de Covid-19.

Ele foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde, e caminha com dificuldades devido a um problema no quadril que já exigiu duas cirurgias.

Em 2019, Pelé passou alguns dias internado em um hospital de Paris para tratar um quadro de infecção urinária diagnosticado depois de participar de um evento na cidade ao lado do atacante do Paris Saint-Germain e da seleção francesa Kylian Mbappé. Na volta ao Brasil, ele também passou alguns dias no Einstein.

Além disso, Pelé já esteve hospitalizado nos últimos anos devido a problemas na próstata e no rim.