Pelo meio ambiente, grife Patagonia começou a fazer comida e, agora, cerveja

“As pessoas compram uma jaqueta a cada poucos anos, mas comem várias vezes ao dia. Se vamos salvar o nosso planeta, precisamos começar com a comida”, costuma dizer o escalador e empresário americano Yvon Chouinard. Em 1973, na Califórnia, ela fundou a grife Patagonia, especializada em roupas e acessórios para atividades esportivas ao ar livre.

Em 2012, criou uma divisão da companhia, a Patagonia Provisions, que tem uma missão bem distinta: vender comida em prol do meio ambiente. Começou com um salmão, produzido de maneira responsável. Hoje, a divisão comercializa mais de 30 itens, de anchovas apimentadas em conserva até snacks orgânicos de cheddar vegano.

“Para mim, a Provisions é mais do que apenas um empreendimento comercial. É uma questão de sobrevivência humana”, escreveu Chouinard a respeito da divisão. “Acredito que a única revolução que provavelmente veremos será na agricultura, e quero fazer parte dessa revolução. Em seu esforço para maximizar eficiência e lucro, a agricultura industrial moderna depende de monoculturas, herbicidas e pesticidas tóxicos, fertilizantes sintéticos e de água em excesso”.

Para tentar reverter esse quadro, a Patagonia Provisions só vende alimentos produzidos por agricultores e pescadores que compartilham do mesmo ideal de Chouinard. Todos, sem exceção, fazem uso de práticas de produção regenerativas — que, em vez de esgotar os recursos do planeta, acabam restaurando-os.

Na sua última iniciativa, a marca se aliou a onze cervejarias artesanais para produzir cervejas com um grão chamado kernza. Com certificação orgânica regenerativa, ele se assemelha ao trigo. Desenvolvido pelo The Land Institute — ONG que estuda culturas alternativas, como grãos perenes e alternativos — tem sabor que remete a nozes e especiarias doces.

Grãos de kernza em campo experimental

As enormes raízes do kernza penetram até 3,6 metros na terra, quase duas vezes mais que as do trigo convencional. Com isso, contribuem com a saúde do solo e extraem e armazenam mais carbono do que os cereais normalmente usados na produção de cerveja. Ele também permanece enraizado por vários anos, minimizando o replantio mecânico – e o uso de equipamentos que utilizam combustíveis fósseis.

A primeira cerveja que a Patagonia Provisions criou com o kernza é uma lager. A meta é produzir outras com onze cervejarias parceiras nos EUA. É o caso da Aslan Brewing Co, de Washington; da Sierra Nevada, da Califórnia; da Hopworks, do Oregon; e da Wilderness Brewing Co, do Arizona.

“Fazemos uma cerveja muito, muito boa”, declarou, em uma entrevista, Paul Lightfoot, gerente geral da Patagonia Provisions. “Com nossos produtos, não olhamos apenas o ambiental. Também tem que ser de alta qualidade”. Ele defende que a divisão que ele dirige é fundamental para a agenda em prol do meio ambiente traçada por Chouinard. “Com o nosso vestuário, talvez possamos ter impacto zero no planeta”, afirmou, na mesma entrevista. “Mas os alimentos podem ser cultivados com práticas agrícolas regenerativas – e podem melhorar ativamente as coisas.”