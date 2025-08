Passeio de trem no interior de São Paulo tem open de cerveja premiada com harmonização

A cervejaria curitibana Bodebrown, fundada em 2009, acumula mais de 250 prêmios e medalhas conquistados em eventos no Brasil, Bélgica, Austrália, Canadá, Inglaterra e outros países. Periodicamente faz roteiros turísticos para que os apreciadores da boa cerveja possam degustar alguns dos rótulos premiados, além de um passeio divertido. É assim que será a próxima edição do chamado Beer Train.

A experiência combina a degustação de cervejas artesanais com o prazer de viajar por trilhos históricos. A viagem será realizada no dia 16 de agosto de 2025, a bordo do tradicional Trem da República, que percorre a Estrada de Ferro Ytuana, entre Itu e Salto, no interior de São Paulo. O evento é uma parceria entre a Bodebrown, o Grupo Serra Verde Express e a Cervejaria Indaiatubana.

Durante o passeio, os passageiros terão a oportunidade de degustar à vontade cinco cervejas artesanais, que serão harmonizadas com queijos, pães e doces. A experiência ainda será acompanhada de música ao vivo e bate-papo sobre as cervejas servidas. A ideia do Beer Train é unir a cultura cervejeira com a história ferroviária, e, em São Paulo, o Trem da República foi escolhido por sua importância histórica, pois resgata a formação do Partido Republicano Paulista, uma instituição que teve papel fundamental na criação da República Brasileira em 1889.

Percurso

O percurso inclui paisagens como a travessia sobre o rio Tietê. O evento segue com uma parada em Salto, onde será servido um almoço, que incluirá um prato típico da região: filé à parmegiana, acompanhado de arroz e batata frita. A refeição será embalada pela banda Infinite Dreams, que apresenta um tributo ao Iron Maiden, grande parceiro da Bodebrown na criação de rótulos como Trooper Brasil IPA, Aces High, Mandrake Jambu Ale e Future Past. Após o almoço, os passageiros embarcam novamente no trem para o retorno a Itu, encerrando o tour às 15h.

O passeio inclui o kit Beer Train com uma caneca personalizada, o passaporte temático, as cinco cervejas degustadas durante a viagem e os acompanhamentos para harmonização. O valor do ingresso, a partir de R$ 499 no primeiro lote, também garante o almoço no restaurante Stazione, localizado na estação ferroviária de Salto.

Serviço: Beer Train São Paulo

Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: concentração às 9h na Estação de Itu, embarque às 10h

Embarque na Estação de Itu: Praça Gaspar Ricardo, 50 - Centro, Itapetininga - SP

Valor: primeiro lote a partir de R$ 499 – inclusa viagem, degustação de cervejas e almoço

Ingressos: por meio do site da cervejaria