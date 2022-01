Paraty e Natal estão entre as tendências de viagem para 2022

Com quase 7.500 quilômetros de litoral, não seria difícil o Brasil ficar de fora no ranking com cidades praianas entre as tendências de viagem. No prêmio “Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores”, feito pelo site Tripadvisor, avaliações de viajantes em 2021 definiram os melhores destinos com cidades badaladas, praianas, gastronômicas e atividades do mundo. A cidade de Natal ficou entre os 10 melhores destinos. Já a cidade histórica de Paraty conquistou a 11ª colocação.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Algumas das categorias da premiação foram “Destinos em alta no Mundo”, “Os destinos mais badalados”, “Melhores destinos para quem ama gastronomia”, “Melhores destinos para quem ama o ar livre”, “Melhores destinos para esquiar” e “Melhores destinos para quem gosta de sol”.

Na categoria "Destinos em alta", foram escolhidas desde cidades menos conhecidas, como Göreme, na Turquia e Arusha, na Tanzânia a destinos requisitados como Tulum, no México e Ibiza, na Espanha.

Neste ranking, o Brasil ocupou duas posições. Natal, na 7ª colocação foi eleita pela diversidade de praias agitadas e secretas, as famosas dunas e o ar puro.

“Portal para as deslumbrantes praias do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal fica no alto da costa atlântica do Brasil, na foz do Rio Potengi. Fuja do agito nas praias escondidas de Pipa e Pirangi ou corra para o agito de Genipabu e Tibau do Sul. A cidade é cercada pelo Parque Estadual das Dunas. Você pode rodar com um buggy por dunas de areia de mais de 10 metros ou passear de dromedário. A cidade tem o ar mais puro do continente, de acordo com a NASA, e abriga ainda o maior cajueiro do mundo”, trouxe o site.

Já a cidade histórica de Paraty, ganhou a 11ª posição. “O centro da pequena cidade colonial é um monumento histórico nacional com prédios bem preservados em suas ruas de pedestres. Saia de barco pela baía até as inúmeras ilhas e enseadas próximas. Explore plantações de cana-de-açúcar e caminhe ou pegue um trem através da mata atlântica. Fique de olho nos macacos que circulam pelas ruas de pedra”, segundo o Tripadvisor.

Confira a lista:

Maiorca, Espanha Cairo, Egito Rodes, Grécia Tulum, México Dubrovnik, Croácia Ibiza, Espanha Natal, Brasil Arusha, Tanzânia Göreme, Turquia Santorini, Grécia

Já na categoria “Melhores destinos para quem ama gastronomia”, quem levou a melhor foi a “cidade eterna”, Roma. Com mercados ao ar livre e sítios históricos, a recomendação do site, além dos marcos turísticos são “tomar um cappuccino para enfrentar uma tarde de compras no Campo di Fiori ou na Via Veneto. Saborear uma massa fresca, suculentas alcachofras fritas ou um ensopado com rabada e tenha a melhor refeição da sua vida”.

A cidade de São Paulo conquistou a 7ª posição por sua grande diversidade cultural. “Com os restaurantes do bairro Jardins servindo todos os tipos imagináveis de pratos, e lanchonetes do mundo inteiro, não seria estranho você ir a São Paulo só para comer.”

Os vencedores de outras categorias foram Dubai em “Destinos Badalados”, Arenal Volcano National Park, na Costa Rica em “Melhores destinos para quem ama o ar livre”, Zermatt, na Suíça como “Melhores destinos para esquiar” e Cancun, no México em “Melhores destinos para quem gosta de sol”.