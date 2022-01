Turismo: São Paulo é eleita como um dos 50 melhores destinos de 2022

Em 2021, uma rua de São Paulo foi eleita uma das mais descoladas do mundo, em uma lista feita pela revista Time Out. Para 2022, a capital paulista foi escolhida como um dos 50 destinos do mundo para ser visitado, segundo a revista Travel + Leisure.

Ainda com restrições por conta da Covid-19, os 50 destinos escolhidos pelos editores da revista contemplam lugares com privacidade com sugestões de hotéis com acomodações privadas e atividades ao ar livre.

Os motivos da escolha de São Paulo são as atividades culturais e artísticas. “Conhecida por sua combinação dinâmica de luxo, design e influência da moda, São Paulo é um centro metropolitano internacional de artes e cultura”, explicou a jornalista Molly O'Brien.

Para este ano, a revista também trouxe a esperada inauguração do hotel Rosewood São Paulo. Localizado próximo à avenida Paulista, o empreendimento terá um centro de compras, um galpão de cultura, escritórios e restaurantes e bares localizados no hotel.

O primeiro hotel da marca no hemisfério sul pretende atender não apenas os hóspedes, mas também a população paulistana, principalmente com a gastronomia. A partir de 10 de janeiro, data oficial de abertura do hotel, estarão em funcionamento três dos seis bares e restaurantes, Le Jardin, Blaise e o bar Rabo di Galo.

“Com as companhias aéreas, incluindo a American Airlines, adicionando voos em todo o Brasil em 2022 e um renascimento da hospitalidade em toda a cidade, São Paulo está bem preparada para o fluxo de novos viajantes”, disse O'Brien.

Sem um ranking, a lista foi organizada por ordem alfabética e inclui destinos como Doha, que será a sede da Copa do Mundo 2022, Walt Disney World com o novo hotel Star Wars e diversas cidades dos Estados Unidos, até a Ásia com as Maldivas, Tailândia, Singapura e Malásia.

Como bônus o 51º lugar eleito foi o espaço. Com viagens milionárias realizadas no ano passado, a revista pontua que 2022 será o ano do turismo espacial. “O preço de uma excursão rápida ao espaço? Algumas centenas de milhares de dólares”, finaliza.