Parasita 2? Vem aí série e dois spin-offs do filme vencedor do Oscar

Um ano após levar o Oscar de Melhor Filme para casa por Parasita, Bong Joon-ho acaba de confirmar dois spin-offs do longa.

Ao podcast The Director's Cut, o diretor disse que sente estar se dividindo ao meio ao escrever dois roteiros ao mesmo tempo. “Sinto que estou dividindo meu cérebro ao meio com esses dois scripts. Mas finalizei o primeiro na semana passada.”

O diretor não revelou muitas informações sobre o enredo dos dois longas, mas confirmou que um foi escrito em coreano e o outro em inglês. Bong também disse que “o filme coreano se passa em Seul e contém elementos de terror e ação”.

Já o filme em inglês, trata-se de um drama. “É difícil definir o gênero dos meus filmes. O projeto inglês é baseado em um acontecimento ocorrido em 2016, que será ambientado no Reino Unido e nos Estados Unidos”.

Para os fãs do trabalho do coreano, há mais produções para se esperar, já que Joon-ho está desenvolvendo uma série para a HBO de Parasita. Serão seis horas de ideias descartadas do longa.

Ao site The Wrap, o diretor contou sobre algumas ideias que não entraram no filme, mas que farão parte do seriado. “Por exemplo, quando a governanta Mun Gwang (Lee Jung Eun) volta tarde da noite, algo aconteceu com seu rosto. Até o marido dela perguntou sobre isso, mas ela nunca respondeu”, explicou Bong. “Tenho uma história para este acontecimento e também por que ela sabe da existência do bunker.”

A data de estreia da série, (que conta com o produtor e roteirista Adam McKay, que produziu o filme Vice e a série vencedora do Globo de Ouro, Succession) ainda não foi divulgada. Ao The Wrap, Bong disse brincando que será em 2027.