Para que serve e como usar o decanter para vinhos

Mesmo quem não tem um decanter em casa, já deve ter visto esse recipiente alguma vez na vida. Mas afinal, para que serve um decanter e como se usa? O sommelier Gustavo Giacchero, do marketplace Wine Trader, ensina como utilizar esse importante acessório do vinho.

Para que serve o decanter?

Decantar significa livrar um líquido de suas impurezas. Além de desprender as partículas sólidas (borras) que podem ter na bebida, o decanter também enaltece as notas aromáticas e gustativas mais importantes e presentes no vinho. Para iniciantes, as mudanças no líquido podem não ser tão evidentes, mas o sommelier dá detalhes do que acontece ao fazer a passagem da bebida no recipiente.

“O álcool que exala na decantação exclui aquela sensação quente que tem na bebida; consequentemente os aromas se tornam mais perceptíveis e, por fim, o vinho se torna mais equilibrado”, explica Giacchero.

Passo a passo para usar o decanter

O procedimento para a utilização correta é simples. Porém, de acordo com Gustavo, é importante seguir as etapas do processo, dos cuidados com a limpeza até a forma de despejar o líquido na taça. “Primeiro, é importante identificar se o decanter está devidamente limpo, sem nenhuma impureza ou poeira; depois devemos tirar a cápsula do gargalo da garrafa, pois sem a mesma é possível identificar com maior facilidade alguma partícula sólida no vinho ao fazer o ato de decantação”.

Como passo principal, o sommelier orienta a passar o líquido lentamente da garrafa para o acessório, mas com uma dica importante: “O finalzinho da garrafa não deve ir diretamente para o decanter, e sim para uma taça. Caso tenha sedimentos, ficará separado de toda bebida que está dentro do utensílio”.

Quais vinhos podem ser decantados?

Segundo o sommelier, o decanter é recomendado para vinhos mais encorpados, com uma certa idade de evolução na garrafa e também rótulos que não são filtrados (informação consta no contra-rótulo). Já os vinhos leves e delicados, não são recomendados a serem colocados em decantação.

Alguns rótulos raros na plataforma Wine Trader chegam a ter mais de 30 anos, “para decantar estes vinhos, o ideal é deixarmos as garrafas em pé por algumas horas para as partículas sólidas, que certamente teremos nestes vinhos, desçam para o fundo e facilitar nossa decantação” orienta Gustavo.