Para brigar com a Wine, Evino dará cupons de R$ 100 na Black Friday

Mais do que nunca, os clubes e as importadoras de vinho querem aproveitar a Black Friday para atrair novos assinantes e impulsionar ainda mais as vendas em um ano que já vem sendo super positivo para o setor, com aumento de 72% no consumo da bebida no terceiro trimestre.

No “Fla Flu” dos clubes de vinho, estrelado pela Wine e pela Evino, as duas marcas duelam através de descontos para vender rótulos e mensalidades.

Educação de qualidade não tem preço. Mas agora tem desconto. Aproveite a Black Friday da EXAME Academy

Enquanto a Wine promete descontos de até 70% em seus vinhos e um kit de 5 vinhos por 100 reais na Black Friday, a Evino irá realizar duas live shops onde dará cupons entre 30 e 100 reais para serem usados no e-commerce. A marca também terá 5 kits de vinhos para o fim do ano com desconto de até 50%.

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy.

As live shops da Evino serão nos dias 19 e 26 de novembro. Nesses dias, a sommelière Jessica Marinzeck entrará ao vivo no canal do YouTube da marca, às 19 horas, para apresentar novos lançamentos, realizar degustações e anunciar promoções relâmpagos com duração de até 15 minutos, exclusivas para os participantes da live, que poderão chegar até 100 reais.

“Realizamos dentro da campanha de Black Friday nossa primeira live shop e os resultados foram surpreendentes. Vendemos mais de 1500 rótulos em uma hora, período que ficamos ao ar, para cerca de 300 que assistiram a live simultaneamente. Como o retorno dos usuários foi muito positivo, já inserimos em nossa programação esse modelo de ação”, afirma Eduardo Souza, chefe de marketing da Evino.

Com as festas de final de ano chegando, a Black Friday 2020 será sem dúvida a melhor oportunidade do ano para abastecer a adega ou mesmo presentear alguém. Para o cliente, a batalha dos clubes de vinho é doce e pesa menos no bolso. Confira abaixo alguns kits com até 50% de desconto no site da Evino:

Com 43% de desconto, o kit está saindo por 119,70 reais (valor sem desconto: 209,70 reais) Com 43% de desconto, o kit está saindo por 119,70 reais (valor sem desconto: 209,70 reais)

Esse rótulo é um tributo aos lavradores e a toda gente que faz dos vinhedos, sua casa. E o nome, Senhor da Vinha, se refere à uma lenda urbana, que conta a história de uma figura ilustre que observava as vinhas do alto. Isso tudo é uma homenagem ao que esse rótulo tem de sobra: tradição. Seu aroma de frutas maduras com toques de especiarias e taninos macios, harmoniza com aperitivos e lagarto desfiado. Com 43% de desconto, o kit está saindo por 119,70 reais (valor sem desconto: 209,70 reais)

Com 44% de desconto, está saindo por 122,21 reais (valor sem desconto: 218,90 reais). Com 44% de desconto, está saindo por 122,21 reais (valor sem desconto: 218,90 reais).