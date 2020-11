5 vinhos por 100 reais: Wine terá descontos de até 70% na Black Friday

Mais do que em anos anteriores, a Black Friday 2020 será um duelo de gigantes entre os clubes de vinho brasileiros. Em comparação a 2019, o consumo de vinhos aumentou mais de 70% devido à pandemia, e com o isolamento social, quem mais lucrou foram os e-commerces que entregam garrafas de porta em porta. Na disputa acirradíssima entre clubes, importadoras, adegas e supermercados, quem ganha é o consumidor.

Depois de flertar com um IPO de 1 bilhão de reais — mas desistir no meio do caminho — a Wine, que se apresenta como o maior clube de vinhos do mundo, quer usar sua base de 1 milhão de clientes para fechar com chave de ouro um ano que já vem sendo muito positivo para o setor.

Entre as ações programadas para a Black Friday, que na Wine começará no dia 23 para assinantes e 25 para não assinantes, estão descontos de até 70% e ofertas para se tornar um assinante do clube. Por 103,94 reais por mês, por exemplo, será possível realizar a assinatura semestral do WineBox do Seu Jeito, uma caixa com 5 garrafas selecionadas por sommeliers que chaga na casa do cliente todos os meses — fora da Black Friday, o WineBox do Seu Jeito oferece 4 garrafas pelo mesmo preço de 103,94.

Na Wine, uma garrafa do vinho tinto seco espanhol Viña Oria Cariñena Tempranillo sai com 55% de desconto (de 70 reais por 37,53 reais para não assinantes e 31,90 reais para assinantes) e o também espanhol Esteban Martín Cariñena Garnacha, com 40% de desconto (de 66,90 reais por 46,94 reais para não assinantes e 39,90 reais para assinantes).

Se a ideia é renovar sua adega ou montar um estoque de vinhos e espumantes para as festas de fim de ano, a última semana de novembro será uma baita oportunidade em todas as lojas online e físicas de vinho. Para a Wine ou para qualquer outro varejista do setor, a concorrência será grande, e isso pode beneficiar o consumidor. Confira os melhores descontos:

Preço: R$39,90. O rótulo já ganhou diversos reconhecimentos, entre eles, a medalha 92 pontos James Suckling 2019. Este é um famoso crítico especializado em vinhos. Ele afirma que um vinho que ele classifica com 90 pontos ou mais é uma compra excelente. Um rótulo que mescla uvas Garnacha e Syrah. Um vinho fresco e cheio de juventude, que combina muito bem com um estrogonofe de filé mignon, talharim com legumes e creme de queijo, risoto de presunto parma, caldinho de mandioca com pernil e com um lombo recheado com figos e manjericão. Desconto de 40%.

Preço: R$ 68,12. O vinho pode ser harmonizado com um cupim na brasa, ossobuco com polenta, picanha recheada com bacon e queijo, risoto de tomate seco e tofu defumado, pizza de pepperoni e queijos semiduro. O Atrevida Malbec ganhou a medalha 92 pontos pelo crítico James Suckling. O vinho é feito com 95% de Malbec e 5% de Cabernet Franc. Desconto de 28%.

Preço: R$ 58,71. Um autêntico californiano, este vinho tinto é perfeito para acompanhar uma berinjela recheada, risoto de queijo brie com tiras de filet, batatas gratinadas ou uma lasanha à bolonhesa. Um blend de Merlot, Dornfelder e outras uvas. Desconto de 28%.

Preço: R$ 37,53. Um tinto espanhol no qual a Tempranillo é a estrela. Trata-se de um vinho jovem, ou seja, não se beneficia de tempo de guarda. O produtor utiliza a colheita manual para garantir as melhores uvas do vinhedo na elaboração deste vinho. Combina com um ensopado de carne com batatas, escondidinho de carne seca, hambúrguer, camarão na moranga e com lasanha de berinjela. Desconto de 55%.

Preço: R$ 46,94. Um vinho vegano elaborado com as uvas Tempranillo e Bobal. Harmoniza com um picadinho de carne com banana da terra, pizzas e panquecas variadas, filé com fritas, lasanha quatro queijos, carne de panela com legumes, churrasco. Desconto de 27%.

Preço: R$ 35,18. O vinho que vai te acompanhar em todos os momentos. Seja na piscina, viajando com amigos, no churrasco ou até na praia, esse espumante em lata é versátil, leve e refrescante, com olfativo de frutas cítricas, pêra e maçã. Desconto de 43%.