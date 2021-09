Para Ben Affleck e Matt Damon, trabalhar juntos é muito divertido

Amigos de infância e estrelas de Hollywood, Ben Affleck e Matt Damon afirmaram que trabalhar juntos novamente para escrever O Último Duelo, filme de Ridley Scott sobre estupro e justiça na França medieval, foi acima de tudo muito divertido.

O filme, que estreou no Festival de Veneza, conta a história real do último duelo legal na França do século 14, no qual dois cavaleiros se enfrentaram acreditando que o resultado da batalha revelaria a verdade por trás da acusação de uma nobre de que havia sido estuprada.

Damon e Affleck, que também protagonizam o filme, escreveram o roteiro, a primeira vez que os dois atores trabalharam em um roteiro desde Gênio Indomável, que lhes rendeu o Oscar em 1997 e catapultou os dois rapazes desconhecidos de 20 anos à fama em Hollywood.

“O principal para mim sobre esse processo foi quão divertido foi o processo e quão importante isso é para mim e para minha qualidade de vida e o quanto eu gostei de trabalhar com pessoas que gosto e amo e respeito”, disse Affleck à Reuters em uma entrevista conjunta com Damon neste sábado.

Damon, que às vezes interrompeu Affleck para contar uma piada, seguiu a mesma linha: “É sobre trabalhar com pessoas que você ama. Faz com que seja melhor”.

Damon faz o papel de Jean de Carrouges, lutando para vingar o estupro da sua esposa Marguerite e restaurar a honra da sua família ao desafiar o seu suposto agressor, Jacques Le Gris, interpretado por Adam Driver, para um duelo.

O filme é dividido em três capítulos, cada um escrito pela perspectiva dos três protagonistas, com o ponto de vista da mulher escrito pela roteirista e diretora norte-americana Nicole Holofcener.