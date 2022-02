Pão de Açúcar tem promoção de vinhos com até 70% de desconto

Nesta quarta-feira, 23, o Pão de Açúcar oferece até 70% de desconto em todos os vinhos. As compras poderão ser feitas pelo aplicativo Pão de Açúcar Mais, pelo site e também pelo aplicativo de entregas James. Além dos vinhos, cervejas premium e destilados também estão em promoção com até 45% de desconto.

Os consumidores que aproveitarem a promoção poderão parcelar as compras em até 12 vezes no cartão Pão de Açúcar ou em dez vezes nos demais cartões e, para quem optar por fazer pagamento via Pix, o frete da compra online será gratuito nas compras a partir de R$ 99.

Confira alguns rótulos de destaque

Vinho italiano tinto Rampoldi Brunetto 750 ml por R$ 27

Vinho espanhol tinto Gran Tesoro Garn 750 ml por R$ 39

Vinho francês tinto Monsieur 750 ml por R$ 52

Vinho chileno branco Medalla Real Reserva Chardonnay 750 ml por R$ 40

Vinho argentino tinto Julia Magna Cabernet Sauvignon 750 ml por R$ 60

Vinho italiano rosé Fundrop 750 ml por R$ 36

Vinho chileno tinto Milla Cala 750 ml por R$ 179,99

Vinho argentino tinto Rutini Cabernet/Malbec 750 ml por R$ 129,99

Vinho português verde branco Casal Garcia 750 ml por R$ 44,99

Espumante Chandon Brut 750 ml por R$ 69,99

Vinho chileno tinto Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 750 ml por R$ 39,99

Cervejas premium e destilados

Além dos vinhos, uma seleção de cervejas premium e destilados está com descontos de até 45% no site e no app do Pão de Açúcar até quarta-feira, 23. Confira os destaques: