Panerai inaugura pop-up store interativa no shopping Iguatemi

A relojoaria Panerai traz neste Natal sua Pop Up interativa para o Shopping Iguatemi, em parceria com a Frattina, uma das mais respeitadas joalherias do mercado de alto luxo de São Paulo. Seja para comprar presentes de Natal, ou admirar as novidades.

Até 25 de dezembro, visitantes do Iguatemi poderão participar de uma imersão pela marca de relógios Panerai, conhecer alguns dos lançamentos, tirar dúvidas com os especialistas sobre os detalhes de cada mecanismo, as funções e complicações desses que são verdadeiros instrumentos de mergulho. Além de admirarem o design inconfundível da manufatura italiana, fundada em 1860, em Firenze.

“São Paulo é uma das cidades mais importantes para a Maison. Em breve, no primeiro trimestre de 2023, vamos inaugurar aqui no Iguatemi, em parceria com a Frattina, a única Boutique Panerai da América Latina. Estamos entusiasmados em novamente nos conectar fisicamente com nossos clientes e parceiros”, disse Marcela Roudenbush, diretora da Panerai.

Na noite de ontem (14), passaram por lá os atores Murilo Cezar, Antonio Ximenes, Franco Lorichio, Julio Sato, Bruno Waisman, Deborah Cattani, Diogo Viega, Luiz Felipe Vaz, Diogo Loureiro.

Todos puderam apreciar de perto alguns dos grandes lançamentos da marca de alta relojoaria; como a linha Submersible E Steel e o lançamento Luminor Due Luna.

“A Frattina e a Panerai tem uma parceria de longa data que vem se consolidando cada vez mais. Além da pop up, que certamente será um sucesso, teremos nos próximos meses a inauguração da Boutique que fará o cliente mergulhar ainda mais nesse encantador e exclusivo universo dos relógios Panerai”, explica Bruno Wais, Diretor da Frattina.

Serviço:

Pop-up Panerai

Shopping Iguatemi São Paulo, 3º Piso. Av. Brg. Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano

Até 25 de dezembro

