Os 4 melhores relógios à prova d'água para 2023

Relógios

Rolex

Neste ano, o Oyster Perpetual GMT-Master II, com a complicação que exibe dois fusos horários, foi apresentado em uma versão inédita, com a coroa posicionada do lado esquerdo da caixa de 40 milímetros. A abertura do calendário também foi deslocada, aparecendo às 9 horas. O disco de luneta Cerachrom bicolor é de cerâmica verde e preta, um duo de cores que constitui uma novidade neste modelo. Resiste a 100 metros de profundidade, com 70 horas de reserva de marcha.

frattina.com.br I R$ 81.850

Montblanc

Quando pensou em criar um novo relógio esportivo de mergulho, a Montblanc não foi para as águas tropicais em busca de inspiração, mas subiu até os lagos glaciais do maciço Mont Blanc. O desafio era traduzir a visão dos glaciares em um relógio. O resultado é o Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date, com caixa de 41 milímetros, resistência a 300 metros de profundidade e reserva de marcha de 42 horas. Inclui uma pulseira de aço inoxidável em forma de V intercambiável, que pode ser trocada facilmente por uma pulseira de borracha.

montblanc.com.br I R$ 22.200 (pulseira de borracha) e R$ 23.900 (pulseira de aço intercambiável)

Panerai

O Submersible Panerai QuarantaQuattro Luna Rossa apresenta um fino equilíbrio entre elegância e esportividade. Com caixa de aço de 44 milímetros, resistência a 300 metros de profundidade e reserva de marcha de três dias, foi projetado para os rigores das corridas oceânicas, com paleta de cores de inspiração marítima.

panerai.com.br I R$ 56.900

Tag Heuer

O céu, o Sol e a água inspiraram a paleta de cores do novo TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT. Pensado para quem gosta de aventuras na água e com complicação GMT, o relógio possui luneta giratória bidirecional em dois tons, com cerâmica resistente a arranhões e descoloração, e duas opções de pulseiras, de borracha e de aço. Com caixa de 43 milímetros, resiste a 300 metros de profundidade e tem movimento automático com 50 horas de reserva de marcha.

tagheuer.com I R$ 28.700 (pulseira de borracha) e R$ 31.160 (pulseira de aço)

Smartphone

Fotos das Férias

Com recursos de inteligência artificial, o iPhone 14 equivale às grandalhonas DSLRs profissionais

A linha Pro do iPhone 14, com preços acima dos 10.000 reais, traz uma câmera comparável às grandalhonas DSLRs profissionais. Mérito do parrudo sensor de 48 megapixels e de outras duas câmeras, uma grande angular e uma teleobjetiva, ambas com 12 megapixels. Uma quarta câmera tipo LiDAR, igual à de carros autônomos, cria um mapa de profundidade do ambiente. Com a velocidade de obturador e foco há o acréscimo de inteligência artificial (IA), que corrige e aprimora cada cena.

