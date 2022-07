Panerai: coleção Luminor Luna Rossa ganha novo visual

Forjada por décadas de criação de instrumentos para aventureiros, especialmente aqueles que testam sua coragem ao enfrentarem o mar, a manufatura Panerai desfruta de merecida reputação ao entregar relógios que exibem confiabilidade técnica sob condições extremas tanto na Terra como além.

A Equipe Luna Rossa, vencedora da Prada Cup, durante o campeonato mais recente para a America's Cup está entre os melhores clubes de vela do mundo. Com uma afinidade compartilhada pelo mundo marinho, aliada a orgulhosa herança italiana, Panerai e o “Team Luna Rossa” são parceiros desde 2017.

Os velejadores contam com o apoio da Panerai, que traz a inspiração da tecnologia de vela Luna Rossa para criar relógios que servem como exemplo do espírito esportivo do universo náutico. Para coincidir com o início da corrida para a próxima America’s Cup, que acontecerá em Barcelona em 2024, e renovar a parceria, nasce o presente lançamento Luminor Luna Rossa que estreia com um novo visual.

Produzido em edição especial de 1.500 peças, o Luminor Luna Rossa tem um caráter revigorante, oferecendo uma interpretação moderna para o estilo náutico com uma paleta inesperada de branco, cinza e vermelho, servindo de base para um versátil e elegante relógio.

Sua caixa de aço de 44 mm apresenta um acabamento polido que combina com a alavanca também polida, contrastando com o efeito escovado do dispositivo de proteção da coroa, enquanto a Super-LumiNova brilha em verde e um pequeno ponteiro de segundos vermelho pontua o branco fosco do mostrador que vem personalizado com o logotipo Luna Rossa.

O calibre P.6000 alimenta o Luminor Luna Rossa e os recursos do relógio de corda manual com reserva de marcha de três dias. O calibre também possui o dispositivo que interrompe o balanço quando a coroa de corda é puxada, para maior precisão ao ajustar a hora.

Resistente à água até 10 bar (~100 metros), o Luminor Luna Rossa inclui duas pulseiras: uma opção em bi-material cinza com uma faixa vermelha que apresenta o logo do time, e uma segunda em borracha preta, juntamente com fivela em aço. Valor: 32.300 reais, disponível em www.panerai.com.br

