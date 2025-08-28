Casual

Pandora apresenta joias inspiradas na imperfeição

O lançamento é uma novidade na marca, já que apresenta uma nova estética beaseada na beleza da imperfeição

Pandora Talisman: coleção inspirada em moedas antigas (Pandora/Divulgação)

Pandora Talisman: coleção inspirada em moedas antigas (Pandora/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08h00.

Após usar a natureza como inspiração para a criação das coleções Essence, Me e Moments, a Pandora apresenta uma coleção inspirada em moedas antigas.

O lançamento assinado pelos diretores criativos Filippo Ficarelli e Francesco Terzo é uma novidade na marca, já que apresenta uma nova estética baseada na beleza da imperfeição.

A coleção é composta por doze designs com inscrições em latim, como amor vincit omnia ("o amor conquista tudo") ou per aspera ad astra ("por caminhos difíceis até as estrelas"). Combinadas a símbolos como corações, luas e estrelas.

Pandora Talisman: coleção inspirada em moedas antigas (Pandora/Divulgação)

A coleção é feita em prata de lei, banho de ouro 14k e acabamentos em metais mistos.

“Pandora Talisman é mais do que uma nova coleção, é uma nova forma de se conectar, refletir e se expressar”, doz Ficarelli e Terzo. “São portadoras de memória, reflexos do eu e lembretes sutis de que o significado é algo que construímos por nós mesmos.”

A coleção Pandora Talisman está disponível nas lojas e no e-commerce.

