O gargalo da IA é de liderança: 70% do valor vem das pessoas, não da tecnologia

Quando um projeto de Inteligência Artificial não entrega o resultado esperado, a tecnologia raramente é o motivo. Em trabalhos com centenas de empresas, a Boston Consulting Group (BCG) calculou que apenas 10% do valor da IA vem dos algoritmos e outros 20% da tecnologia necessária para implementá-los.

Os 70% restantes vêm de repensar como as pessoas trabalham e como a organização se estrutura, segundo o relatório From CEO Signal to People Action, publicado em junho.

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Por que a IA não entrega resultado em tantas empresas

A distância aparece no uso do dia a dia. Pesquisa da BCG indica que 72% dos funcionários no mundo já usam IA generativa com regularidade, mas só 36% dizem ter sido treinados de forma adequada. Entre os profissionais da linha de frente, a adoção estacionou em 51%, e apenas um em cada quatro relata ter recebido orientação clara da liderança sobre como usar a tecnologia.

A conclusão da consultoria é direta: quando a IA fica abaixo do esperado, o problema costuma estar no modelo de operação, que não foi desenhado para a colaboração entre pessoas e máquinas. Funções, fluxos de passagem de trabalho e decisões hierárquicas seguem pensados para uma força de trabalho exclusivamente humana.

A decisão subiu para o topo, e a execução ficou com quem gere as áreas

O AI Radar 2026, levantamento da BCG com 2.360 executivos de 16 mercados, entre eles 640 CEOs, mostra que 72% dos presidentes de empresas se dizem hoje os principais responsáveis por decisões sobre IA, o dobro do ano anterior. Metade acredita que o próprio cargo depende de acertar nessa agenda.

A pressão também chega pelo conselho. Em outra pesquisa da BCG, com 625 líderes, 61% dos CEOs afirmaram que seus boards estão acelerando a transformação com IA mais do que deveriam.

Só que a prioridade definida na sala do CEO só vira resultado quando chega a quem toca as áreas. No relatório de junho, a BCG aponta que a execução da estratégia depende cada vez mais da capacidade dos líderes, de incentivos alinhados e de mudança sustentada de comportamento, e que gerentes precisam ser os principais donos dos resultados da transformação.

No Brasil, o diagnóstico se repete

Em estudo do Institute for Business Value da IBM, 74% dos executivos brasileiros disseram que o sucesso da IA generativa dependerá mais da aceitação, do engajamento das pessoas e da cultura organizacional do que da capacidade técnica da ferramenta, segundo a ABES.

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Na versão global do mesmo levantamento, com 3 mil CEOs em mais de 30 países, 75% afirmaram que uma IA confiável é impossível sem governança eficaz. Só 39% disseram ter uma boa governança de IA generativa em funcionamento.

O que muda para quem lidera uma área

O receituário da BCG para fechar essa lacuna é concreto. A consultoria defende que o aprendizado saia dos treinamentos isolados e entre na rotina, com ferramentas reais aplicadas a tarefas reais e retorno imediato, e que cada função tenha um mapa claro das habilidades de IA de que precisa.

Pede ainda que a empresa defina quais tarefas ficam com agentes de IA e onde a responsabilidade continua sendo humana, com regras de risco, responsabilização e conformidade.

Boa parte desse trabalho recai sobre gerentes, heads, coordenadores experientes e empreendedores, que precisam decidir onde a IA entra, que dados sustentam a decisão, como preparar o time e como medir se funcionou. É um problema de critério e de liderança antes de ser um problema de ferramenta.

Da experimentação à rotina

Ferramentas de IA já circulam em muitas áreas antes de qualquer critério comum de uso. O desafio de quem lidera é transformar esse uso espalhado em processo, com dado confiável, governança definida e uma equipe que saiba o que mudou no próprio trabalho.

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