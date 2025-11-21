Paisagens dionisíacas e programação dinâmica a bordo do cruzeiro

Imagine viajar e, a cada dia, abrir as cortinas do quarto e descobrir um novo cenário — todos eles com o Mar Egeu à sua frente. Conhecer seis cidades gregas, sendo quatro ilhas, e outras duas cidades turcas em pouco mais de uma semana pode parecer um roteiro cansativo, ainda mais em solo estrangeiro. No entanto, a bordo do navio, a viagem torna-se muito mais cômoda, já que não há necessidade de embarques aéreos ou traslados entre cidades. A tranquilidade se estende para não haver preocupações na viagem. A bordo do cruzeiro Viva, da Norwegian Cruise Line, é possível escolher entre mais de 12 passeios por parada, com programas variados para conhecer a gastronomia local, como uma aula com um chef local, sítios arqueológicos guiados, ou até transfers para passar o dia nas praias.

Além de novidades em terra firme, os momentos embarcados possuem uma programação dinâmica, com pista de kart, shows de teatro e festas temáticas.

O destaque fica para a gastronomia, com as mais de cinco opções de restaurantes inclusas na viagem ou nos outros oito dedicados a diferentes regiões, como o mediterrâneo Palomar, com foco em pratos com frutos do mar, ou o Food Republic, com cozinha de fusão asiática e latina servida ao estilo tapas.

Antes do jantar, os mais de 15 bares convidam para drinques, como o Whiskey Bar, dedicado a rótulos europeus e americanos do destilado, e o ­Humidor Cigar Lounge, com um cardápio de charutos.

A Acrópole e o bairro Plaka, em Atenas: opções de visitas a destinos turísticos durante as paradas (Alexander Spatari/Getty Images)

Para hóspedes que desejam mais exclusividade, o The Haven é uma categoria que inclui o serviço pessoal com mordomo 24 horas, elevadores próximos aos quartos, suí­tes assinadas pelo designer italiano Piero Lissoni com até três quartos e hidromassagem na varanda, e acesso a áreas particulares do navio com piscinas e bares.

Para 2026, a companhia destaca o Caribe como o destino do ano. Durante o verão americano, será inaugurado na ilha privativa Great Stirrup Cay, nas Bahamas, um parque aquático de 24.000 metros quadrados com 19 toboáguas, um rio artificial de quase 240 metros e uma pista aquática de jet karts.

O cardápio de roteiros é extenso, com opções de viagens pelo mundo que vão do Alasca ao norte da Europa, com paradas na Islândia, para o avistamento da Aurora Boreal, no norte da África e no Oriente Médio, com paradas no Egito, Jordânia, Arábia Saudita e Omã — 510 opções de viagens, cada uma com uma paisagem mais surpreendente à frente.

Cruzeiro Ilhas Gregas: a partir de 9.819 reais por pessoa, em agosto de 2026, sem passagem

Atenas

→ Onde se hospedar

Plaka

O bairro de Plaka é conhecido por suas ruas estreitas e labirínticas, restaurantes familiares com mesas nas calçadas e casas antigas, e fica abaixo da Acrópole, um dos destinos mais visitados na capital grega. Em curtas caminhadas, é possível visitar os principais pontos turísticos, como o Teatro de Dionísio, a Colina Filopapo e o Templo de Zeus Olímpico. Além de boas pausas para cafés e jantares nas tavernas locais com mesas nas ladeiras.

Kolonaki

O bairro é um dos mais arborizados da cidade. Por lá estão as embaixadas de diversos países, incluindo a brasileira, além de lojas de grifes internacionais. Sob a copa das árvores fica o convite a um café sem pressa ou um drinque nos mais descolados bares da região. A uma curta caminhada está o jardim botânico e, na direção oposta, está o Morro Licabeto, com um teleférico que leva os visitantes para apreciar o pôr do sol.

→ Onde comer

Ergon Agora

Pode-se dizer que o Ergon é uma versão grega do italiano Eataly. Com mais de 14 unidades no país, a loja próxima à Praça Syntagma é a maior da Grécia. No primeiro piso está o mercado com mais de 600 produtos, desde azeites e queijos de pequenos produtores até um restaurante, que serve tanto para uma pausa para o café quanto para o almoço, com pratos tradicionais como tortas folhadas, doces e salgadas, com queijo e espinafre, carnes assadas e sobremesas. No andar superior, está o hotel Ergon House. Tudo a poucos passos da praça. Rua Mitropoleos, 23, Atenas

Karamanlidika: restaurante dedicado à charcutaria (Júlia Storch/Exame)

Karamanlidika

A poucas quadras do mercado central da cidade está o Karamanlidika, um restaurante que pode ser considerado um parque de diversões para quem gosta de queijos e, principalmente, charcutaria. Entre as mesas fica uma enorme estufa com diferentes cortes e embutidos à mostra, como o Bastirma, que segue a receita do povo karamanli, da Capadócia. Vale guardar o apetite para a sobremesa e pedir o kunefe, uma massa fina servida quente com recheio de queijo e coberta com água de flor de laranjeira. Rua ­Evripidou 52, Atenas

Wine With Eleni

Este bar de vinhos foi fundado por uma jornalista após viagens mundo afora em busca das melhores taças. Com mesas em meio a um jardim, é possível provar uma extensa seleção de vinhos gregos, seja em taça, seja em garrafa, acompanhados por mezzes, típicos petiscos gregos. Misaraliotou, 20, Atenas

→ Cultura

Acrópole: construção do século 5 a.C., feita em homenagem à deusa Atena (Júlia Storch/Exame)

Acrópole

Assim como o Cristo Redentor pode ser avistado de diferentes localidades do Rio de Janeiro, o Partenon está presente na maioria das vistas de Atenas. À noite, a construção do século 5 a.C., feita em homenagem à deusa Atena, ganha destaque pela iluminação. Nas encostas está o Odeão de Herodes Ático, teatro construído há quase 2.000 anos e que ainda recebe uma programação cultural com peças e shows.

Museu da Acrópole

O primeiro museu da Acrópole foi fundado no século 19, próximo ao Partenon. Em 2007, a coleção de mais de 10.500 artefatos começou a ser transferida para o novo museu, inaugurado dois anos mais tarde. São 25.000 metros quadrados, sendo 14.000 metros quadrados de áreas expositivas, divididas em três andares e subsolo com escavações arqueológicas. Por lá estão centenas de esculturas originais transferidas das ruínas, que hoje contam com réplicas, como as seis cariá­tides. Recomenda-se a visita ao museu antes de ir à Acrópole. Dionysiou Areopagitou, 15, Atenas

Onassis Stegi

Financiado pela Fundação Onassis, sobrenome que dispensa apresentações, o centro cultural foi inaugurado em 2010. Com 18.000 metros quadrados, o espaço recebe uma programação variada, com apresentações de teatro, dança, shows e exibições de filmes. Leof. Andrea Siggrou, 107, Atenas

Mykonos

Mykonos: ruas estreitas e lotadas de lojas de souvenirs a grifes internacionais (Alexander Spatari/Getty Images)

Além das festas e lojas de grife que fazem a fama da ilha, o destaque de Mykonos são as praias de areia dourada e águas transparentes. Ao longo da costa sul estão algumas das praias mais bonitas da ilha, como Psarou Beach, Platis Gialos, Paraga Beach, Paradise-Beach e Super Paradise Beach, onde é possível alugar espreguiçadeiras e guarda-sóis. Chora é o centrinho da cidade, com ruas estreitas e lotadas de lojas de souvenirs a grifes internacionais. Próximo ao centro estão os famosos moinhos da cidade, ponto de encontro no final do dia para ver o pôr do sol.

Rodes

Lindos: acrópole localizada no topo de uma colina estratégica com vista para a baía (Tuul & Bruno Morandi/Getty Images)

Rodes é a maior das Ilhas do Dodecaneso da Grécia, com 82.000 habitantes e turistas que procuram os resorts à beira-mar com praias de água cristalina. Na cidade de Lindos está mais uma acrópole, localizada no topo de uma colina estratégica com vista para a baía. O famoso sítio arqueológico possui ruínas de uma fortaleza murada construída no século 15 e os restos do antigo Templo de Atena de Líndia. Na descida da acrópole estão ruas estreitas do vilarejo, com uma infinidade de lojas de joias, artigos de couro e cerâmicas locais.

Kuşadasi

Selçuk: cidade antiga de Éfeso e Patrimônio da Unesco (Júlia Storch/Exame)

No lado oriental da Terra, a cidade turca de Kuşadasi já pertenceu à Grécia na Antiguidade. Para além dos belos tapetes de seda feitos à mão na região, a uma curta viagem até a cidade de Selçuk estão a cidade antiga de Éfeso e o Patrimônio da Unesco. Construído no século 6 a.C., o sítio arqueológico contempla o Templo de Ártemis, umas das sete maravilhas do mundo antigo, Biblioteca de Celso e o Teatro e Ágora de Éfeso.

*A repórter viajou à Grécia a convite da Norwegian Cruise Line