Paisagens dionisíacas e programação dinâmica a bordo do cruzeiro

Cruzeiro Viva, da Norwegian Cruise Line: roteiro de navio por seis cidades gregas, das quais quatro ficam em ilhas, e duas turcas (Norwegian Cruise Line/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10h16.
Imagine viajar e, a cada dia, abrir as cortinas do quarto e descobrir um novo cenário — todos eles com o Mar Egeu à sua frente. Conhecer seis cidades gregas, sendo quatro ilhas, e outras duas cidades turcas em pouco mais de uma semana pode parecer um roteiro cansativo, ainda mais em solo estrangeiro. No entanto, a bordo do navio, a viagem torna-se muito mais cômoda, já que não há necessidade de embarques aéreos ou traslados entre cidades. A tranquilidade se estende para não haver preocupações na viagem. A bordo do cruzeiro Viva, da Norwegian Cruise Line, é possível escolher entre mais de 12 passeios por parada, com programas variados para conhecer a gastronomia local, como uma aula com um chef local, sítios arqueológicos guiados, ou até transfers para passar o dia nas praias.
Além de novidades em terra firme, os momentos embarcados possuem uma programação dinâmica, com pista de kart, shows de teatro e festas temáticas.
O destaque fica para a gastronomia, com as mais de cinco opções de restaurantes inclusas na viagem ou nos outros oito dedicados a diferentes regiões, como o mediterrâneo Palomar, com foco em pratos com frutos do mar, ou o Food Republic, com cozinha de fusão asiática e latina servida ao estilo tapas.
Antes do jantar, os mais de 15 bares convidam para drinques, como o Whiskey Bar, dedicado a rótulos europeus e americanos do destilado, e o Humidor Cigar Lounge, com um cardápio de charutos.
Para hóspedes que desejam mais exclusividade, o The Haven é uma categoria que inclui o serviço pessoal com mordomo 24 horas, elevadores próximos aos quartos, suítes assinadas pelo designer italiano Piero Lissoni com até três quartos e hidromassagem na varanda, e acesso a áreas particulares do navio com piscinas e bares.
Para 2026, a companhia destaca o Caribe como o destino do ano. Durante o verão americano, será inaugurado na ilha privativa Great Stirrup Cay, nas Bahamas, um parque aquático de 24.000 metros quadrados com 19 toboáguas, um rio artificial de quase 240 metros e uma pista aquática de jet karts.
O cardápio de roteiros é extenso, com opções de viagens pelo mundo que vão do Alasca ao norte da Europa, com paradas na Islândia, para o avistamento da Aurora Boreal, no norte da África e no Oriente Médio, com paradas no Egito, Jordânia, Arábia Saudita e Omã — 510 opções de viagens, cada uma com uma paisagem mais surpreendente à frente.
Cruzeiro Ilhas Gregas: a partir de 9.819 reais por pessoa, em agosto de 2026, sem passagem
→ Onde se hospedar
Plaka
O bairro de Plaka é conhecido por suas ruas estreitas e labirínticas, restaurantes familiares com mesas nas calçadas e casas antigas, e fica abaixo da Acrópole, um dos destinos mais visitados na capital grega. Em curtas caminhadas, é possível visitar os principais pontos turísticos, como o Teatro de Dionísio, a Colina Filopapo e o Templo de Zeus Olímpico. Além de boas pausas para cafés e jantares nas tavernas locais com mesas nas ladeiras.
Kolonaki
O bairro é um dos mais arborizados da cidade. Por lá estão as embaixadas de diversos países, incluindo a brasileira, além de lojas de grifes internacionais. Sob a copa das árvores fica o convite a um café sem pressa ou um drinque nos mais descolados bares da região. A uma curta caminhada está o jardim botânico e, na direção oposta, está o Morro Licabeto, com um teleférico que leva os visitantes para apreciar o pôr do sol.
→ Onde comer
Ergon Agora
Pode-se dizer que o Ergon é uma versão grega do italiano Eataly. Com mais de 14 unidades no país, a loja próxima à Praça Syntagma é a maior da Grécia. No primeiro piso está o mercado com mais de 600 produtos, desde azeites e queijos de pequenos produtores até um restaurante, que serve tanto para uma pausa para o café quanto para o almoço, com pratos tradicionais como tortas folhadas, doces e salgadas, com queijo e espinafre, carnes assadas e sobremesas. No andar superior, está o hotel Ergon House. Tudo a poucos passos da praça. Rua Mitropoleos, 23, Atenas
Karamanlidika
A poucas quadras do mercado central da cidade está o Karamanlidika, um restaurante que pode ser considerado um parque de diversões para quem gosta de queijos e, principalmente, charcutaria. Entre as mesas fica uma enorme estufa com diferentes cortes e embutidos à mostra, como o Bastirma, que segue a receita do povo karamanli, da Capadócia. Vale guardar o apetite para a sobremesa e pedir o kunefe, uma massa fina servida quente com recheio de queijo e coberta com água de flor de laranjeira. Rua Evripidou 52, Atenas
Wine With Eleni
Este bar de vinhos foi fundado por uma jornalista após viagens mundo afora em busca das melhores taças. Com mesas em meio a um jardim, é possível provar uma extensa seleção de vinhos gregos, seja em taça, seja em garrafa, acompanhados por mezzes, típicos petiscos gregos. Misaraliotou, 20, Atenas
→ Cultura
Acrópole
Assim como o Cristo Redentor pode ser avistado de diferentes localidades do Rio de Janeiro, o Partenon está presente na maioria das vistas de Atenas. À noite, a construção do século 5 a.C., feita em homenagem à deusa Atena, ganha destaque pela iluminação. Nas encostas está o Odeão de Herodes Ático, teatro construído há quase 2.000 anos e que ainda recebe uma programação cultural com peças e shows.
Museu da Acrópole
O primeiro museu da Acrópole foi fundado no século 19, próximo ao Partenon. Em 2007, a coleção de mais de 10.500 artefatos começou a ser transferida para o novo museu, inaugurado dois anos mais tarde. São 25.000 metros quadrados, sendo 14.000 metros quadrados de áreas expositivas, divididas em três andares e subsolo com escavações arqueológicas. Por lá estão centenas de esculturas originais transferidas das ruínas, que hoje contam com réplicas, como as seis cariátides. Recomenda-se a visita ao museu antes de ir à Acrópole. Dionysiou Areopagitou, 15, Atenas
Onassis Stegi
Financiado pela Fundação Onassis, sobrenome que dispensa apresentações, o centro cultural foi inaugurado em 2010. Com 18.000 metros quadrados, o espaço recebe uma programação variada, com apresentações de teatro, dança, shows e exibições de filmes. Leof. Andrea Siggrou, 107, Atenas
Além das festas e lojas de grife que fazem a fama da ilha, o destaque de Mykonos são as praias de areia dourada e águas transparentes. Ao longo da costa sul estão algumas das praias mais bonitas da ilha, como Psarou Beach, Platis Gialos, Paraga Beach, Paradise-Beach e Super Paradise Beach, onde é possível alugar espreguiçadeiras e guarda-sóis. Chora é o centrinho da cidade, com ruas estreitas e lotadas de lojas de souvenirs a grifes internacionais. Próximo ao centro estão os famosos moinhos da cidade, ponto de encontro no final do dia para ver o pôr do sol.
Rodes é a maior das Ilhas do Dodecaneso da Grécia, com 82.000 habitantes e turistas que procuram os resorts à beira-mar com praias de água cristalina. Na cidade de Lindos está mais uma acrópole, localizada no topo de uma colina estratégica com vista para a baía. O famoso sítio arqueológico possui ruínas de uma fortaleza murada construída no século 15 e os restos do antigo Templo de Atena de Líndia. Na descida da acrópole estão ruas estreitas do vilarejo, com uma infinidade de lojas de joias, artigos de couro e cerâmicas locais.
No lado oriental da Terra, a cidade turca de Kuşadasi já pertenceu à Grécia na Antiguidade. Para além dos belos tapetes de seda feitos à mão na região, a uma curta viagem até a cidade de Selçuk estão a cidade antiga de Éfeso e o Patrimônio da Unesco. Construído no século 6 a.C., o sítio arqueológico contempla o Templo de Ártemis, umas das sete maravilhas do mundo antigo, Biblioteca de Celso e o Teatro e Ágora de Éfeso.
*A repórter viajou à Grécia a convite da Norwegian Cruise Line