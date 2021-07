Pabllo Vittar apresentará reality show de drags queens na HBO Max

Na semana de estreia da HBO Max no Brasil, um reality show foi anunciado pela cantora Pabllo Vittar. Através de seu Instagram, ontem (1), a drag queen anunciou que apresentará um programa ao lado da cantora Luisa Sonza.

Batizado de Stars Queens, o reality ainda está em processo de produção e sem data de estreia confirmada. Segundo Pabllo, “esse projeto super especial vai destacar e apresentar drag queens afiadíssimas em busca da coroa do pop”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

No início da semana, a apresentadora Angélica também confirmou que fechou contrato com o streaming. No Instagram, ela revelou que irá apresentar um programa sobre astrologia.

"Muito feliz em dividir uma novidade com vocês! Entrei para o time HBO Max! Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa Jornada Astral", iniciou na legenda do post. "Esse nome já diz muita coisa, né? Quem é a louca dos signos aqui?", indagou. Sem dar detalhes da data de estreia, Angélica comemorou a chegada da plataforma.

Lançado na última terça-feira (29), a HBO Max possui um preço ligeiramente abaixo dos concorrentes, como Netflix e Disney+, por exemplo. No plano mais básico, que inclui uma única tela, o streaming da HBO sai por 19,90 por mês, menos que os 21,90 da Netflix ou os 27,90 do Disney+.