Golpes com IA: como ajudar parentes e amigos a não caírem em vídeos falsos

Deepfake: checar a origem do vídeo e confirmar por outro canal protege pais e amigos de golpes (Tero Vesalainen/Bússola)
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Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11h01.
Vídeos feitos por IA já imitam rosto e voz com realismo suficiente para enganar a maioria dos brasileiros. A proteção mais eficaz para pais e amigos é um hábito de verificação: checar quem publicou o conteúdo e confirmar qualquer pedido de dinheiro ou dado por outro canal antes de acreditar ou repassar. Selos das redes sociais e detectores como o SynthID ajudam, mas não substituem essa checagem.
Oito em cada dez brasileiros já se depararam com deepfakes na internet, mas só 29% acertaram ao avaliar um vídeo manipulado em um dos testes do Deepfakes Report 2026, da Veriff com a Kantar. A pontuação média de detecção no país ficou em 0,08 numa escala de 0 a 1, perto de um palpite aleatório. Por isso, ajudar pais e amigos a não caírem em vídeos feitos por IA depende menos de treinar o olho e mais de criar um hábito: checar a origem e confirmar por outro canal antes de acreditar ou compartilhar.
O risco financeiro também cresceu. Segundo a Sumsub, as fraudes com deepfake subiram 126% no Brasil em 2025, e o país concentrou 39% dos casos detectados na América Latina. Em março de 2026, a Anatel dedicou a primeira campanha do ano do movimento #FiqueEsperto a conteúdos manipulados que imitam voz e rosto de pessoas conhecidas.
Deepfake é um vídeo, áudio ou imagem criado ou alterado por inteligência artificial (IA) para fazer alguém parecer dizer ou fazer algo que não aconteceu. A técnica reproduz rosto, voz e movimentos a partir de gravações reais da pessoa.
Nos golpes, ele aparece em dois formatos principais: a celebridade, o médico ou a autoridade que "recomenda" investimento, remédio ou promoção, e a voz ou o rosto de um parente que pede dinheiro com urgência.
Os erros que denunciavam montagens, como dedos a mais ou rostos deformados, ficaram mais raros à medida que os geradores de vídeo evoluíram. A análise visual também falha no sentido oposto: no estudo da Veriff, 35% dos participantes classificaram um vídeo verdadeiro como falso.
Os sinais abaixo ainda servem como alerta, nunca como prova:
Antes de analisar o vídeo quadro a quadro, a pergunta que resolve a maior parte dos casos é quem publicou e onde o conteúdo apareceu primeiro. O passo a passo para ensinar à família:
É o formato que costuma gerar prejuízo direto. A regra principal é não responder pelo mesmo canal: desligar, ligar para o número já salvo do parente e perguntar se o pedido é real. Se a mensagem citar o banco, o contato deve ser feito pelo telefone impresso no cartão ou pelo app oficial.
Quatro combinados ajudam a família a reagir rápido:
YouTube, Meta (Facebook, Instagram e Threads) e TikTok aplicam etiquetas em conteúdo gerado ou alterado por IA. O selo aparece quando o criador declara o uso da tecnologia ou quando a plataforma identifica o conteúdo sintético, inclusive por metadados como os Content Credentials.
O selo é uma pista, não uma certidão. A ausência dele não prova que o vídeo é real, porque o criador pode omitir a declaração e o arquivo perde metadados ao ser baixado, recortado e reenviado. A presença também não indica mentira: animações e efeitos feitos com IA recebem a mesma etiqueta.
Não há detector universal. O Google SynthID Detector, aberto ao público em outubro de 2026 no site synthid.com, verifica imagens, vídeos e áudios em busca da marca d'água invisível SynthID, usada pelo Google e por parceiros como OpenAI, Nvidia e Kakao. O portal funciona em inglês e devolve um resultado simples: marca detectada ou não detectada.
A limitação está no alcance. Um vídeo criado por um gerador que não usa o SynthID passa sem sinal, e o próprio Google informa que o portal não é um detector geral de IA. Apps que prometem identificar qualquer deepfake podem gerar falsos positivos e não dispensam a checagem de origem.
Uma mensagem curta no grupo da família funciona melhor do que uma aula. Um modelo possível: "Antes de acreditar num vídeo, vamos ver quem publicou e procurar a notícia num jornal. Se pedir dinheiro, senha ou código, é golpe até a gente confirmar por ligação."
Trocar "isso é deepfake" por "esse vídeo ainda não foi confirmado" reduz o constrangimento de quem já compartilhou e transforma a correção em convite para checar junto.
Sinais como boca fora de sincronia, mãos deformadas e sombras incoerentes servem de alerta. A confirmação vem da origem: quem publicou, se veículos de imprensa noticiaram o fato e se a pessoa retratada confirma o conteúdo nos canais oficiais.
Não. O criador pode deixar de rotular o conteúdo, e os metadados que ativam o selo se perdem quando o vídeo é baixado, recortado e reenviado.
Sim. O portal synthid.com está aberto ao público no mundo todo desde outubro de 2026, com interface em inglês. Ele só reconhece conteúdo com a marca d'água SynthID.
Pela opção de denúncia da própria rede social. No TikTok, o caminho é denunciar o post como desinformação e escolher a categoria de deepfakes e mídia manipulada. Se houver golpe ou uso indevido de imagem, guarde prints e links e registre boletim de ocorrência.
Não existe um crime específico de deepfake. O Decreto nº 12.976, de maio de 2026, proíbe gerar ou modificar conteúdo íntimo de terceiros por IA e obriga as plataformas a remover esse material em até duas horas após a notificação. Outros usos podem se enquadrar em crimes como estelionato, extorsão, calúnia ou difamação, conforme o caso.