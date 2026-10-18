Golpes com IA: como ajudar parentes e amigos a não caírem em vídeos falsos

RESUMO ＋ Vídeos feitos por IA já imitam rosto e voz com realismo suficiente para enganar a maioria dos brasileiros. A proteção mais eficaz para pais e amigos é um hábito de verificação: checar quem publicou o conteúdo e confirmar qualquer pedido de dinheiro ou dado por outro canal antes de acreditar ou repassar. Selos das redes sociais e detectores como o SynthID ajudam, mas não substituem essa checagem.

Oito em cada dez brasileiros já se depararam com deepfakes na internet, mas só 29% acertaram ao avaliar um vídeo manipulado em um dos testes do Deepfakes Report 2026, da Veriff com a Kantar. A pontuação média de detecção no país ficou em 0,08 numa escala de 0 a 1, perto de um palpite aleatório. Por isso, ajudar pais e amigos a não caírem em vídeos feitos por IA depende menos de treinar o olho e mais de criar um hábito: checar a origem e confirmar por outro canal antes de acreditar ou compartilhar.

O risco financeiro também cresceu. Segundo a Sumsub, as fraudes com deepfake subiram 126% no Brasil em 2025, e o país concentrou 39% dos casos detectados na América Latina. Em março de 2026, a Anatel dedicou a primeira campanha do ano do movimento #FiqueEsperto a conteúdos manipulados que imitam voz e rosto de pessoas conhecidas.

O que é um vídeo feito por IA (deepfake)?

Deepfake é um vídeo, áudio ou imagem criado ou alterado por inteligência artificial (IA) para fazer alguém parecer dizer ou fazer algo que não aconteceu. A técnica reproduz rosto, voz e movimentos a partir de gravações reais da pessoa.

Nos golpes, ele aparece em dois formatos principais: a celebridade, o médico ou a autoridade que "recomenda" investimento, remédio ou promoção, e a voz ou o rosto de um parente que pede dinheiro com urgência.

Por que olhar os detalhes do vídeo já não basta?

Os erros que denunciavam montagens, como dedos a mais ou rostos deformados, ficaram mais raros à medida que os geradores de vídeo evoluíram. A análise visual também falha no sentido oposto: no estudo da Veriff, 35% dos participantes classificaram um vídeo verdadeiro como falso.

Os sinais abaixo ainda servem como alerta, nunca como prova:

Boca e voz: sincronia estranha entre fala e lábios ou timbre que muda ao longo da gravação;

sincronia estranha entre fala e lábios ou timbre que muda ao longo da gravação; Mãos e acessórios: dedos que se fundem, dentes irregulares, óculos ou brincos que somem entre um quadro e outro;

dedos que se fundem, dentes irregulares, óculos ou brincos que somem entre um quadro e outro; Fundo e iluminação: letreiros que se deformam e sombras que não combinam com a luz do ambiente;

letreiros que se deformam e sombras que não combinam com a luz do ambiente; Apelo emocional: conteúdo que provoca medo, raiva ou pressa e pede uma ação imediata.

Como checar a origem de um vídeo suspeito

Antes de analisar o vídeo quadro a quadro, a pergunta que resolve a maior parte dos casos é quem publicou e onde o conteúdo apareceu primeiro. O passo a passo para ensinar à família:

Toque no perfil: veja se a conta tem histórico, selo de verificação e publicações coerentes ou se foi criada há pouco e só posta conteúdo sensacionalista; Procure o fato na imprensa: uma declaração polêmica de político, empresa ou celebridade costuma sair em jornais e no perfil oficial da pessoa; Faça uma busca reversa: tire um print de um trecho do vídeo e pesquise no Google Lens ou no TinEye para encontrar versões anteriores, com outra data ou outra legenda; Consulte as páginas de checagem: para notícias e política, a Anatel indica o Brasil Contra Fake, da Secom, e o Fato ou Boato, do TSE; Não repasse para alertar: compartilhar um deepfake, mesmo com aviso, amplia o alcance do conteúdo.

O que fazer quando o vídeo ou áudio de um parente pede dinheiro?

É o formato que costuma gerar prejuízo direto. A regra principal é não responder pelo mesmo canal: desligar, ligar para o número já salvo do parente e perguntar se o pedido é real. Se a mensagem citar o banco, o contato deve ser feito pelo telefone impresso no cartão ou pelo app oficial.

Quatro combinados ajudam a família a reagir rápido:

Palavra-código: uma pergunta ou palavra que só a família conhece, como um apelido de infância, confirma a identidade em ligações suspeitas;

uma pergunta ou palavra que só a família conhece, como um apelido de infância, confirma a identidade em ligações suspeitas; Senha não se pede: bancos, empresas e parentes não solicitam senha, PIN, código de verificação ou transferência por ligação, WhatsApp ou chamada de vídeo;

bancos, empresas e parentes não solicitam senha, PIN, código de verificação ou transferência por ligação, WhatsApp ou chamada de vídeo; Pressa é sinal de alerta: diante de urgência, a orientação é esperar alguns minutos e checar por outro meio;

diante de urgência, a orientação é esperar alguns minutos e checar por outro meio; Boletim de ocorrência: em caso de tentativa ou prejuízo, a Anatel orienta registrar o B.O. com prints, links e números usados no golpe.

Os selos de "feito com IA" das redes sociais são confiáveis?

YouTube, Meta (Facebook, Instagram e Threads) e TikTok aplicam etiquetas em conteúdo gerado ou alterado por IA. O selo aparece quando o criador declara o uso da tecnologia ou quando a plataforma identifica o conteúdo sintético, inclusive por metadados como os Content Credentials.

O selo é uma pista, não uma certidão. A ausência dele não prova que o vídeo é real, porque o criador pode omitir a declaração e o arquivo perde metadados ao ser baixado, recortado e reenviado. A presença também não indica mentira: animações e efeitos feitos com IA recebem a mesma etiqueta.

Existe app que detecta deepfake?

Não há detector universal. O Google SynthID Detector, aberto ao público em outubro de 2026 no site synthid.com, verifica imagens, vídeos e áudios em busca da marca d'água invisível SynthID, usada pelo Google e por parceiros como OpenAI, Nvidia e Kakao. O portal funciona em inglês e devolve um resultado simples: marca detectada ou não detectada.

A limitação está no alcance. Um vídeo criado por um gerador que não usa o SynthID passa sem sinal, e o próprio Google informa que o portal não é um detector geral de IA. Apps que prometem identificar qualquer deepfake podem gerar falsos positivos e não dispensam a checagem de origem.

Como explicar isso aos pais sem gerar conflito

Uma mensagem curta no grupo da família funciona melhor do que uma aula. Um modelo possível: "Antes de acreditar num vídeo, vamos ver quem publicou e procurar a notícia num jornal. Se pedir dinheiro, senha ou código, é golpe até a gente confirmar por ligação."

Trocar "isso é deepfake" por "esse vídeo ainda não foi confirmado" reduz o constrangimento de quem já compartilhou e transforma a correção em convite para checar junto.